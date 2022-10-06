SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月6日）Play06:55SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.33MB)Published 6 October 2022 at 6:39pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 6 October 2022 at 6:39pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【Optus數據泄露】簡單一步檢查自己資訊有否被公開新車等太久令市場出現「炒車花」？專家：變數多風險大所罗门群岛总理访澳以加强两国关系瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes家庭醫生萌去意者激增 澳洲基層醫療陷入危機【疫苗快報】莫德納二價疫苗的效果如何？（10月6日）澳洲青年抑鬱症比率增 青春期少女升逾一倍租金再創紀錄暴升窮人勁傷 「純租盤物業」可成解決方案?