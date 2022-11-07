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SBS 新聞簡報（11月7日）

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Published 7 November 2022 at 5:37pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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Published 7 November 2022 at 5:37pm
By Koma Cheng
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