SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月7日）Play06:26SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.78MB)Published 7 November 2022 at 5:37pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 7 November 2022 at 5:37pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞COP27召開 會上指各國已無法戰勝冰川融化危機離港資深記者成立海外傳媒人協會 冀全球續關注香港言論自由明晚天文奇觀：月全食 + 紅月掩天王星瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesCOP27召開 會上指各國已無法戰勝冰川融化危機聯合國發公開信 促請推特維護人權【疫苗快報】甚麼是新冠亞變種XBB和BQ.1？（11月7日）洪災最新：維州多個泳灘水質差劣（11 月 7 日）