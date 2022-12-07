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SBS 新聞簡報（12月7日）

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Published 7 December 2022 at 5:45pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 7 December 2022 at 5:45pm
By Koma Cheng
Source: SBS

澳洲GDP增長唯家庭開支仍高企

財政部長查默斯表示，澳洲經濟正處於艱難之中。

統計局今日公佈數據指，澳洲九月季度經濟增長0.2%，令國民生產總值GDP全年增長5.9%，但家庭開支繼續高企，主要是花費在食品和出行方面。

查默斯表示，明白到澳洲人的財務壓力，特別是今個星期央行在聖誕節前
再次宣佈加息
，而電費和按揭居高不下。

反對黨的財政事務發言人泰勒就說，政府應該停止強調這些負面情況，而應集中精力提供一些實際的解決措施。他說已經聽過很多次財長說形勢如何困難。

【國會強姦案】被告獲撤訴或反訴誹謗

被控涉嫌國會強姦案後獲撤訴的萊爾曼，準備起訴誹謗。

萊爾曼此前被控在2019年於國會大樓內強姦自由黨的同事希金斯，他否認控罪。案件因為一名陪審員行為不當而要重審，檢方為保護希金斯免於再次出庭，
早前決定撤訴


雪梨的Mark O'Brien律師樓今日發聲明確認，將會代表來爾曼準備可能發起的誹謗訴訟。

美國加強在澳軍事行動並邀日本加入

美國國防部長奧斯汀表示，
會加強澳美軍事合作


澳洲防長馬利士和外長黃英賢訪美，與奧斯汀及美國國務卿布林肯舉行兩國年度部長級會談。

奧斯汀表示，美軍將會增加在澳洲的駐軍輪換，還會邀請日本加入兩國在澳洲的軍事活動。

澳方此行主要是確認核動力潛艇的設計，奧斯汀表示會作出最佳的安排，讓澳洲儘快獲得潛艇。

習近平今起訪問沙特阿拉伯

中國國家主席習近平今日起至星期六，對沙特阿拉伯進行國事訪問。

外交部證實，習近平應沙特國王薩勒曼邀請，赴利雅得出席首屆中國-阿拉伯國家峰會和中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。

有傳媒引述沙特政府人士指，今次訪問反映兩國近年關係加深，中國是沙特石油的最大進口國，而軍事關係也一直發展。

伊朗前總統表態支持反政府示威

伊朗前總統哈塔米表態支持反政府示威者，呼籲當局
聽取示威者的訴求


他說示威者提及的女性、生命與自由，都是「美麗的口號」。他說國家安全和自由並非處於對立面，呼籲當局認清管治失誤，勿以不公義的方式解決問題。

現年79歲的哈塔米曾於1997年至2005年擔任過兩屆伊朗總統。

澳洲首次出土蛇頸龍完整化石

3名業餘古生物學家在昆州發現了1億年前的長頸海洋爬行動物的化石。

在西北部McKinlay地區一個偏遠的物業內發現的化石，是澳洲首次出土蛇頸龍的完整骸骨。

James Cook大學的古生物學主任Espen Knutsen表示，以往蛇頸龍通常是頭骨出土但沒身體的骸骨，或者是有身體但沒頭骨，今次同時發現，對研究的意義非常重大。

北領地現熱浪 居民指經歷最熱一日

北領地正出現高溫熱浪。

氣象局預測
遠北地區在今日達到攝氏40度的高溫
，北領地衛生部門可能會將天氣酷熱警告從「觀察與行動」提高到「緊急狀態」的級別。

當局呼籲民眾採取措施避免熱浪，特別是在偏遠而多人居住的房屋內。

一名剛剛在今日上午抵達當地的遊客表示，一下機就感受到難以想像的酷熱，連當地人都說是經歷過最熱的一日。

Google公佈澳洲人今年搜尋數據

搜尋網站Google公佈澳洲人在2022年最常檢索的內容。

數據顯示，澳洲人今年Google得最多的三樣野，分別是一款名為「Wordle」的遊戲、「澳網」和「世界盃」。今年去世的
板球名將Shane Warne
排第四，而英女王就前10位都沒。

另外，澳洲人搜尋「水災」、「拉尼娜」和「何時會停雨」，次數超過了全球任何國家。

體育消息

第16界世界游泳錦標賽將於下星期在墨爾本舉行，澳洲烏克蘭組織聯會準備好在機場迎接前來參賽的5名烏克蘭青年泳手。

該會主席Stefan Romaniw表示，即使有戰爭，生活仍要繼續，而體育賽事就是烏克蘭繼續參與國際社會的象徵。

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