SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月8日）Play05:38SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.7MB)Published 8 November 2022 at 7:13pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 8 November 2022 at 7:13pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【雪梨有中國境外執法點？】聯邦警察高層答案「耐人尋味」【港、台、澳洲護照持有人注意】入境歐洲30 國將有新要求澳洲隊公佈26人世界盃名單 中場人才濟濟 18歲新星入圍瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】為何澳洲當局未開放接種新冠第五劑資格？（11月8日）馬中印度持旅遊簽證者申請庇護成風 簽證濫用廣泛SBS 中文新聞 （11月8日）【AI醫護】 人工智能會取替醫護人員嗎？