SBS 新聞簡報（3月8日）

總理今起訪印下周轉道美國

總理艾巴尼斯已出發前往印度，之後會轉道訪問美國。





他今日率領一個代表團，開展對印度的4日訪問，預料和氣候有關的科技會是重要議題。





之後艾巴尼斯會直接飛往華盛頓，和美國總統拜登會面。「我期待繼續和美國政府的交流。我們會對後續安排的細節有更多公佈。」





他所指的是澳英美協議下的核動力潛艇。國防部長馬利士早前表示，總理會在訪美期間宣佈採用美國抑或英國的潛艇設計方案。



【原住民之聲】朝野原住民議員激辯

工黨議員多德森表示，原住民國會之聲是「縮窄差距」的最後一塊拼圖。





不過，同樣是原住民的自由黨議員Jacinta Price表示，工黨並非製造平等，而是根據種族給予一個群體特權。



研究：女性長者受加租影響更大

澳洲聖公會的研究顯示，單身的女性養老金領取者，在租屋市場上可負擔的房屋不足1%，而女性長者也是無家可歸者增長最快的群體。





該機構表示，如果政府不加大對公屋的投入，在私人租務市場租不起屋的情況只會變得更差。



雪梨火車故障全線停駛 乘客排長龍

雪梨火車出現訊號問題，令下班時分大排長龍。





火車網絡之後恢復運作，但新州運輸署呼籲通勤乘客改用其他交通工具，而維修人員正調查故障起因。



英國考慮是否歸還澳洲原住民文物

英國正考慮是否歸還，在當地博物館展出的澳洲原住民遺骨和歷史物品。





英國駐澳高級專員特雷德爾表示，明白這些在殖民時期奪走的文化瑰寶是有重要意義，而當地政客正在就英國能否合法擁有這些物品而進行立法辯論。





她說這個過程需要時間，而這個是「治愈傷口、向前看和互相尊重」的過程。



澳洲支援瓦努阿圖物資明日抵達

澳洲的坎培拉號軍艦，將於星期四抵達飽受風災的瓦努阿圖，協助賑災。





瓦努阿圖在過去兩個星期受兩個熱帶氣旋侵襲，全國半數人口受影響，包括3萬個家庭和6萬名兒童。





一名當地居民表示，非常歡迎國際援助，帶來乾淨的食物和食水。



斐濟反對黨領袖被停職遂請辭

斐濟反對黨領袖拜尼馬拉馬宣佈辭職。





前總理拜尼馬拉馬在去年年底的大選落敗，結束15年的統治。他早前被指煽動軍事政變和侮辱總統，而被國會暫停議員職務3年。





他今日表示不認同處罰，但尊重國會決定，而他會繼續擔任所屬政黨的黨魁，在議會外抗爭。



政治局委員籲港澳愛國者維護國安

在北京，中共中央政治局常委王滬寧今日接見港澳全國政協委員。





他又說要更好實踐愛國者治港，保持香港長期穩定，而涉及大是大非，愛國者就要挺身而出，積極作為。



體育消息

歐聯十六強次回合，車路士主場2比0擊敗多蒙特，兩回合計反勝2:1，晉級八強。



