基本食品價格攀升 店內盜竊成全球問題

CANBERRA PANIC BUYING

Coles 的年度利潤今年再創新高，但店內盜竊的情況一如其他歐美國家，都呈上升趨勢。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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根據迪肯大學 (Deakin University) 剛發布的數據證實，市民一直懷疑超市的基本食品 (staples) 會變得越來越貴，的的確確正在發生當中。

與此同時，澳洲主要連鎖超市 Coles 宣布他們的年度利潤，創下了歷史新高，但店內盜竊情況則越趨嚴重。

迪肯大學每年均會對食品的價格做分析，今次揭露了市民開支壓力，部分是來自基本食品。
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最近 12 個月內，超市基本食品漲價厲害。 Source: AAP / MICK TSIKAS
在截至今年 7 月的過去 12 個月，有些產品價格上漲了 4 成。

該大學的健康轉型研究所的研究員 Dr Christina Zorbas (佐爾巴斯博士) 表示，各種貨品的價格普遍上升，基本的必需品也不能倖免。

迪肯大學今次的數據分析，主要關注一籃大約 30 種基本健康食品和飲品在近年的價格變化。一些基本的物品，比如蘋果，它的價格上漲了大約 1 元，換句話說，現在蘋果售價差不多是 5 元一公斤，而考慮到蘋果在市民日常生活中有多重要的時候，這個價格飆升現象，當然令人擔憂。

除了蘋果外，其他乳製品、肉類產品、意大利麵和麵包等，其實也有類似的趨勢。

不過其實也有些好消息的，佐爾巴斯指出，與去年相比，一些蔬菜的價格有所下降，這跟天氣變好有關，以生菜為例，去年的售價超過 6元一個，目前降至 $3.9。

該研究所還發現，一些本來比較廉宜的替代品，目前也變得更昂貴，罐頭吞拿魚的價錢，上漲了 25%，至 $2.5 一罐，急凍蔬菜的價格，也上漲了 18%，一公斤包裝目前售 $6.5。

在這些數據發布的同時，超市巨頭 Coles 也宣布了其年度利潤。他們今年錄得 10.9 億元的利潤，較上次增加了 4.8%。
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Coles 新任 CEO Leah Weckert 表示，店內盜竊上升不僅只有他們面對，而是一個全球性、整個行業正面對的問題。 Source: AAP / PR Handout Image
但 Coles 也亦表示，高買情況原來也有所增加。

今年初才出任 Coles 集團 CEO 的 Leah Weckert 女士表示，大多數購物者都奉公守法，但生活支出上升的壓力，正驅使機會主義性的店內盜竊事件更頻密發生。

Weckart 表示，高買情況不僅發生於 Coles，這是整個行業目前面對的一大問題。便是海外例如英國和美國的零售商，之前也提及店內盜竊這個重大問題。

Coles 計劃通過增加店內的保安、引入購物車鎖和智能門等措施，來到應對店內盜竊轉趨嚴重的問題。
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