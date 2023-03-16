澳洲需要購置核能潛艇嗎？

有關澳英美聯盟協議（AUKUS）下，英國和美國向澳洲提供核動力潛艇的消息，經過長達18個月的討論之後，今個星期終於公佈有關的細節。其中國民可能最關心的就是，聯邦政府在未來 30 年，即現在至 2050 年中期，在潛艇上的開支預計在 2,680 億至 3,680 億元之間，勢將成為澳洲有史以來最大型的國防項目。





對於這個巨額數字，國防部長馬利士表示，任何部門將30年開支加起來都會顯得巨大。而財政部長查默斯表示，雖然這是一大筆支出，但潛艇項目將會在國家安全和經濟上為澳洲帶來「重大回報」。而反對黨領袖達頓表示，政府需要在任何債務或削減開支上保持透明度，不可以以潛艇作為藉口。他要求當局在5月的財政預算案中提供更多有關潛艇項目上的開支詳情。



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除了資金之外，核動力潛艇引起的另一個關注點，就是它對南澳的影響。南澳的奧斯本造船廠將會成為潛艇的基地，而它的規模是比當初法國潛艇計劃時大兩倍，而在 20 至 30 年內，當局預計潛艇的設計和建造會創造 4,000 至 5,500 個直接就業崗位，這個數字也是法國潛艇計劃的兩倍。如果計算間接工作機會，預計可以為造船業、國防及公共服務部門，創造約2萬個崗位。





此外，馬利士昨日也公佈的處理核廢料的消息。他說核動力潛艇產生的高放射性廢料，將會建造一個專門的設施來在國內處理，而這個設施將會遠離人口，位於目前或者未來的國防用地上。他又強調，由於潛艇採用密封反應堆，意味住「高濃縮鈾」將被封存30年，直到反應堆需要補充燃料，所以要到2050年代先至需要處理潛艇產生的第一批「乏核燃料棒」。





雖然當局並未公佈核廢料處理設施的選址，但相信很可能是在南澳。除了因為南澳是潛艇基地，還因為內陸的Kimba有澳洲唯一的核醫學廢料處理場所。南澳的前國會議員帕特里克批評，前政府和現政府都對如何處理核廢料避而不談，而問題將會影響澳洲幾代人。





同時，核動力潛艇也在外交上有不同的反應。作為潛艇供應方的英國和美國，都表示對盟友的支持有助促進全球安全，但中國就批評澳英美協議是「公然搞核擴散」。所以在今天的【大眾論壇】，想問問大家：「澳洲買核動力潛艇，係咪有必要呢？又有哪些利弊呢？」







