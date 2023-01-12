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澳洲應否在國內生產藥物以避免出現藥物短缺?

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你是否贊成澳洲醫學會建議政府應該要在澳洲國內生產藥物? Credit: Petr Svancara/AP

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Published 12 January 2023 at 12:52pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS

醫藥用品管理局（TGA）於上月公布一些抗生素及其他藥物出現短缺， 澳洲醫學會認為，情況應該提醒政府要著意在澳洲國內生產有關藥物。在今天的【大眾論壇】亦想問問大家:『你是否贊成澳洲醫學會建議政府應該要在澳洲國內生產有關藥物? 』

Published 12 January 2023 at 12:52pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS
醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration）於上月公布，指該局知道一些如阿莫西林（amoxicillin）、賜福力欣（Cefalexin）和甲硝唑（metronidazole）等抗生素藥物出現短缺， 並表示將允許替代阿莫西林的口服處方藥物。而該局亦表示，這些抗生素是廣泛使用於治療多種不同的細菌感染疾病 。

另外，一些報道亦指現時澳洲有 360 多種藥物出現短缺，其中嚴重短缺的有 45 種。醫藥用品管理局又表示，由於一間主要的海外藥品供應商製造上出現問題，以及未能確保下一次船期，加上本地需求增加，以致供應短缺。

而一些小童液體抗生素亦特別短缺。藥劑師提醒市民，如果無法獲得抗生素，他們應該與他們的家庭醫生商討是否有其他替代藥物。所以我們今天亦邀請到一位擁有合成藥物藥房、本身亦是藥劑師的蘇偉庭與大家談談現時藥物短缺的情況，在今天的【大眾論壇】亦想問問大家:『你是否贊成澳洲醫學會建議政府應該要在澳洲國內生產有關藥物? 』
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