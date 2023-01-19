你是否贊成政府應增加醫療保健回扣？

GP PFIZER VACCINES MELBOURNE

醫學界警告指，現時普通科醫生的經營成本過高，而政府支援不足，所以一些醫生將會被迫關閉診所或者提高診金以彌補開支。 Source: AAP / LUIS ASCUI

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

相信大家有去看醫生的話可能都會發現, 現時有些醫生經已要求「碌咭」的病人仍然需要付費，其實，醫學界亦警告指，現時普通科醫生的經營成本過高，而政府支援不足，所以一些醫生將會被迫關閉診所或者提高診金以彌補開支。

聯邦衛生部長畢勒就認為，必須要全面改革醫療保健制度，才可以令地區診所維持經營。他又指， 問題主要是因為上屆政府凍結國民保健回扣達六年，又或者只是有輕微的增加。他接受澳洲廣播公司訪問時表示，這個情況是對普通科醫生的經濟帶來巨大壓力，而廣義來看，對醫療保健系統亦會造成壓力，他亦認為，在結構上亦會造成更廣泛的問題。

一名醫生麥基早前亦曾經對傳媒表示，目前普通科醫生所面對收入與成本開支不均的情況經已到了臨界點。他亦舉例指出，現時醫生的診症費用可能是 90 元，但通過 Medicare 所獲得的回扣只有約 40元，醫生們對要補貼不能回扣全數的開支費用經已感到有點厭倦，因為他們只是獲得應得工資的一半。

而衛生部長畢勒正與醫學界及病人團體研究國民保健制度問題，並會在幾個星期內公布最後報告， 並且希望在未來的聯邦財案中能為醫生提供資助。

在今集【大眾論壇】想問問大家：『你現時看醫生是否需要在碌卡之外還要付錢, 你會否因此而減少去看醫生？ 你又覺得政府是否應該增加對醫療保健回扣？』

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場
其他消息

新研究：十分一新冠患者會患長新冠

【點解無乜人知？】原來澳洲有一種鮮為人知抗新冠病毒預防法

【越嚟越離譜】你有無試過預約見醫生要等幾個月？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

雪梨唐人街

【用廣東話記錄澳洲華人史】口述歷史員高朗賢：我們的故事值得保留

China: Illustration: XBB.1.5 Strain

中國放寬新冠防疫後確診急增 專家：對全球影響不太

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （1月19日）

Christmas shopping and consumer rights

美國上月零售業銷售跌幅超出預期