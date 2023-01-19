你是否贊成政府應增加醫療保健回扣？

聯邦衛生部長畢勒就認為，必須要全面改革醫療保健制度，才可以令地區診所維持經營。他又指， 問題主要是因為上屆政府凍結國民保健回扣達六年，又或者只是有輕微的增加。他接受澳洲廣播公司訪問時表示，這個情況是對普通科醫生的經濟帶來巨大壓力，而廣義來看，對醫療保健系統亦會造成壓力，他亦認為，在結構上亦會造成更廣泛的問題。





一名醫生麥基早前亦曾經對傳媒表示，目前普通科醫生所面對收入與成本開支不均的情況經已到了臨界點。他亦舉例指出，現時醫生的診症費用可能是 90 元，但通過 Medicare 所獲得的回扣只有約 40元，醫生們對要補貼不能回扣全數的開支費用經已感到有點厭倦，因為他們只是獲得應得工資的一半。





而衛生部長畢勒正與醫學界及病人團體研究國民保健制度問題，並會在幾個星期內公布最後報告， 並且希望在未來的聯邦財案中能為醫生提供資助。





在今集【大眾論壇】想問問大家：『你現時看醫生是否需要在碌卡之外還要付錢, 你會否因此而減少去看醫生？ 你又覺得政府是否應該增加對醫療保健回扣？』





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