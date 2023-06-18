【健康快樂人】 醫生取血塊救治中風病人 (中風下集)

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處理中風患者，必須分秒必爭 - Time is Brain - 所以維州救護車特別推出這輛 Mobile Stroke Unit。 Source: AAP / austrokealliance.org.au

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在今天的「健康快樂人」裡，溫楚良繼續邀請中風及運動神經元的專科醫生 Dr Margaret Ma (馬潔群) 跟大家談談有關中風的一般知識。

上次 Dr Ma 說到一些中風的常見症狀 FAST (談笑用兵)，和一些會增加中風風險的因素，今天 Dr Ma 會談談如何他們會如何救治中風病人，和醫治後的一些支援服務。
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如有中風跡象，最重要是致電 000 及早找救兵。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
馬醫生還提到，在墨爾本的某些公立醫院，他們有一輛 "Mobile Stroke Unit" (MSU) — 它是一輛專門針對中風病人而設的流動救護車，車上面設備齊全，還有專業醫護人員。

為什麼要有一輛 MSU 呢？原因是中風必須盡快獲得治療，因為 Time is Brain (時間就是大腦)，盡快救治，可以減少腦細胞死亡，對康復有莫大的裨益。

雖然有一些症狀與中風相似 — 例如低血糖症、低鈉血症、偏頭痛、昏厥和敗血症等，可是據馬醫生說，若果大家不能肯定的話，最好還是致電求救，由有經驗的醫護人員為大家診斷，大家要記住：分秒必爭！

詳情請收聽這節「健康快樂人」。
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