【大眾論壇】物價高企 你點樣分配生活開支？

Federal budget 2022

在大多數經濟體都加息下，經濟活動正在放緩。 Source: AAP

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在大多數經濟體都加息下，經濟活動正在放緩。有些物價的上漲與整體消費者物價指數的走勢一樣，相當平穩。其他產品有如汽油和新鮮食品，則波動性較大。你的生活開支如何分配？今日這集【大眾論壇】，梁焱剛和許蓓欣一起與聽眾談談。

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