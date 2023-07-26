【大眾論壇】物價高企 你點樣分配生活開支？Play23:23在大多數經濟體都加息下，經濟活動正在放緩。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.41MB) 在大多數經濟體都加息下，經濟活動正在放緩。有些物價的上漲與整體消費者物價指數的走勢一樣，相當平穩。其他產品有如汽油和新鮮食品，則波動性較大。你的生活開支如何分配？今日這集【大眾論壇】，梁焱剛和許蓓欣一起與聽眾談談。更多內容【生活開支危機】全澳物價50年加近12倍 屋價勁升50倍【工黨全國大會】總理擬全國實施「助置業 Help to Buy」計劃新州政府推出「生活開支中心」 市民可網上查詢慳錢資訊【生活開支飆升】新調查：65%澳洲人取消或推遲度假旅行瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【40 年後的澳洲】人均壽命伴隨「五大開支」齊升SBS 中文新聞 （8月24日）【可咳到斷肋骨】及早提防骨質疏鬆 維他命D應該吸收幾多？【熊市來臨嗎？】美債息近07年金融海嘯高位 投資者要留意啲咩？