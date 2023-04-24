【死人無地葬】新州可用墓地數目速減 政府如何處置？

另外，新州165間免費新冠PCR核酸檢測診所將在數周內關閉，當局呼籲高風險人士仍應進行PCR核酸檢測。





新州工黨亦更改前政府方案，停止加高雪梨Warragamba水庫大壩的計劃。最後，他亦會看看今年雪梨皇家農展會(Royal Easter Show)剛剛結束，究竟今年一共有多少人參加了這個為期12天的活動呢?





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