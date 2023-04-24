【死人無地葬】新州可用墓地數目速減 政府如何處置？

另外，新州165間免費新冠PCR核酸檢測診所將在數周內關閉，當局呼籲高風險人士仍應進行PCR核酸檢測。
新州工黨亦更改前政府方案，停止加高雪梨Warragamba水庫大壩的計劃。最後，他亦會看看今年雪梨皇家農展會(Royal Easter Show)剛剛結束，究竟今年一共有多少人參加了這個為期12天的活動呢?
瀏覽更多最新時事資訊，請登上" target="_blank"> SBS 廣東話 Facebook 專頁、 專頁、" target="_blank">Twitter 專頁，或訂閱"> Telegram 頻道。
SBS 中文堅守" target="_blank">《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過" target="_blank"> SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過" target="_blank"> SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。" target="_blank">按此進一步了解 SBS 中文。