【死人無地葬】新州可用墓地數目速減 政府如何處置？

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新州可用墓地數目迅速減少，新州政府將對墓地行業進行全面改革。 Source: AP / Mark Baker/AP

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在今集【雪梨通訊】， 通訊員楊智傑會報道新州可用墓地數目迅速減少，新州政府將對墓地行業進行全面改革。

另外，新州165間免費新冠PCR核酸檢測診所將在數周內關閉，當局呼籲高風險人士仍應進行PCR核酸檢測。

新州工黨亦更改前政府方案，停止加高雪梨Warragamba水庫大壩的計劃。最後，他亦會看看今年雪梨皇家農展會(Royal Easter Show)剛剛結束，究竟今年一共有多少人參加了這個為期12天的活動呢?

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