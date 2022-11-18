【疫苗快報】郵輪再實施室內口罩令（11月18日）

今集內容： 室內口罩令重返嘉年華集團郵輪

當局密切監測Omicron變種BQ.1海外傳播情況

【再度放寬】入境香港旅客核酸檢測減至2次

室內口罩令重返嘉年華集團郵輪

由於擔心澳洲第4波新冠疫情，郵輪公司嘉年華集團（Carnival Corporation）在澳洲運營的每一艘遊輪，現在都將要求乘客在室內戴口罩。





郵輪管理層表示，有關決定是「出於謹慎考慮」，健康措施將恢復「以適應不斷變化的公共衛生形勢」。





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郵輪公司嘉年華集團（Carnival Corporation）包括P&O澳洲郵輪（P&O Cruises Australia）、公主郵輪（Princess Cruises）、嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）、冠達郵輪（Cunard）、荷美郵輪（Holland America Line）、世邦郵輪（Seabourn）和P&O世界郵輪（P&O Cruises World Cruising）。





現在船上的所有公共室內空間、室外環境但無法保持社交距離的環境，以及整個登船和下船過程中都需要戴口罩，但在進食或飲水時可以免戴口罩。





嘉年華集團澳洲發言人表示，由於目前整個社區的新冠感染率，集團確認在澳洲和該地區運營的所有嘉年華公司品牌的船隻上，都要戴口罩，以作為額外的保護。





「在過去的兩年，包括我們在內的所有行業，都加強了他們的健康和安全規程。與此同時，大多數人都接種了疫苗。」





「在澳洲面臨新冠病例急增的時候，每個人都為維護社區安全，發揮自己的作用是十分重要，我們感謝客人遵守我們的要求。」





發言人續指，「根據政府規程，在另行通知之前，我們將運營所有人已接種疫苗的遊輪，再配合我們加強的規程，這樣我們就可以有信心保持對我們的行程和客人對我們的信心。」





嘉年華集團的聲明中指「出於謹慎考慮，暫時需要戴口罩。」





客人強制戴口罩的規定相信在2月才被取消，上個月才對員工強制戴口罩。





而客人仍然需要完全接種疫苗才能登船。



當局密切監測Omicron變種BQ.1海外傳播情況

澳洲當局在密切監測另一Omicron變種BQ.1的海外傳播情況。





首席醫官凱利（Paul Kelly）上周表示「所有跡像都表明，澳洲新一輪新冠疫情已開始。」





凱利指，在海外，這兩種變體似乎並沒有更大風險造成嚴重疾病和死亡，但「因為病毒能夠避開先前感染和接種疫苗所提供的免疫力」，從而推動病例數量增加。





他指，澳洲需要集中採取行動減少新變種的威脅，並減輕醫療保健系統的壓力：及時接種疫苗，在室內公共場所或擁擠的環境中戴口罩，以及如果感不適就要留在家裡。



【再度放寬】入境香港旅客核酸檢測減至2次

香港政府繼9月26日放寬入境隔離政策至「0+3」，今天宣佈再度放寬海外地區入境香港人士的檢疫政策。





原本入境香港後，需要進行4次核酸檢測，由下周一（11月21日）起減至2次，入境人士只需在機場及抵港後第2天做核酸檢測，第4天及第6天便毋需再做核酸檢測，不過抵港後首7天，仍然需要每日進行快速抗原檢測。





香港醫務衞生局副局長李夏茵表示，將核酸檢測要求由4次減至2次，是審視過 9月26日放寬入境檢疫安排後而作出的，她指，香港近期的輸入個案升幅逐漸穩定，並在可控範圍內，而Omicron變種病毒的潛伏期較短，因此作出相關安排。





目前，香港對從海外及台灣入境人士實施的「0+3」檢疫措施，即旅客入境後毋需在酒店自我隔離，只需進行3天的居家醫學監測，期間可以外出，但不能進入餐廳及主題公園等場所，直至核酸檢測結果呈陰性為止。





與此同時，香港政府今日起進一步放寬社交距離措施。





博物館、主題公園、宗教處所等地方，被列為「疫苗通行證」「被動查核」處所，即持有「黃碼」人士可進入此類地方。





目前，所有香港居民及海外入境香港的人士，均要安裝「安心出行」手機應用程式，一旦確診感染新冠的人士，他們的「安心出行」會顯示為「紅碼」，需要強制隔離。





至於從海外地區及台灣入境香港的人士，抵港後會獲發檢疫令，其「安心出行」系統會加入「疫苗通行證」並顯示為「黃碼」，完成3天居家醫學觀察並確認沒有確診新冠後，其「安心出行」就顯示「藍碼」，可進入所有地方。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







