【疫苗快報】澳洲訂購猴痘疫苗不足捱批 （8月22日）

今集內容 澳洲新感染和住院人數繼續下降

新州發現首宗本土傳播猴痘病例

澳洲訂購猴痘疫苗不足惹批評

澳洲新感染和住院人數繼續下降

澳洲在周一（8月22日）報告至少有 10 人死於新冠病毒，其中維州有 6 人，新州有 4 人。





澳洲各州和領地的新病例、住院人數和 深切治療部入院繼續減少。





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一些司法管轄區現在報告的新冠宗數，是自 4 月 4 日以來的最低 。



前任總理莫理遜在前年 3 月至 去年 5 月期間， 兼任衛生、金融、財政、內政、工業及資源等5 個部長職位。總理艾巴尼斯將就此發布法律建議。





新州在周末報告首宗本地猴痘病例，新州目前有 42 宗病例，報告感染最多的是從海外返回澳洲的旅行人士。





衛生部的數據顯示，截至 8 月 19 日，長者護理住宅機構中有 3,917 宗 新冠病例和 592 宗活躍爆發。





數據進一步顯示，自 2022 年 8 月 12 日以來，爆發群組增加 148 宗，新增居民死亡人數增加 92 人。





澳洲家庭法院（Family Court of Australia）和澳洲聯邦巡迴法院（Federal Circuit. Court of Australia）的數據顯示，對比疫情前兩年，離婚申請大幅增加。





2020至21 年度共收到 49,625 份申請，而 2019至20 年度和 2018至19 年度分別為 45,886 份和 44,432 份。





日本首相岸田文雄感染新冠病毒。





新州發現首宗本土傳播猴痘病例

一名新州居民在新州感染了猴痘。





迄今為止，大多數病例都是在海外感染，但新的本地傳播已引起州衛生當局的警告。





新州衛生廳健康保護執行主任布魯姆（Richard Broome）表示，無論民眾是否是從海外回國，都需要對症狀保持警惕。





布魯姆說：「有這些症狀的人要避免與他人密切接觸，包括性行為，這一點很重要，因為避孕套不能有效防止猴痘的傳播。」





男同性戀、雙性戀和其他男男性行為者最容易感染病毒。





症狀包括皮疹、損傷或潰瘍，尤其是生殖器周圍，以及發燒、疼痛和淋巴結腫大。





人與人之間的傳播發生在與感染者非常密切的接觸中，包括親密活動時的皮膚接觸。





症狀通常在感染後 7 至 14 天開始出現。





新州共錄得 42 宗確診猴痘病例，包括最近的本地感染，以及另外兩宗在澳洲其他地方感染的病例。





隨著維州病例的增加，於周六，維州衛生廳警告高危人群限制他們的性伴侶人數，並接種最新的天花疫苗來保護自己。





一種疫苗最近才開始向高風險人群推出，下個月將再推出另一輪。



澳洲訂購猴痘疫苗不足惹批評





維州衛生當局針對猴痘病疫情出了新的警告。他們說，維州感染猴痘的人數，在過去兩周幾乎升了一倍，但有資格接種猴痘疫苗的患者，目前只打了一針，而不是所需要的兩針。





來自 Thorn Habour Health 的 Simon Ruth 相信政府訂購的疫苗數量未能滿足需求。





他說，澳洲很應該從新冠大流行中汲取教訓，採取適當行動。





Ruth 指出，加拿大和美國的國家庫存中有猴痘疫苗，可是澳洲國家庫存中卻沒有。





他認為，大家有需要對此作反省，為何澳洲與其他國家的做法不同，即他們第一時間便向藥廠盡量訂購疫苗，這些國家顯然已經為此作好準備，所以便能夠比好像澳洲這些國家更快地將猴痘疫情控制下來。





本月較早時，聯邦政府獲得了 4萬5千劑第三代 Jynneos 天花疫苗，首批2萬2千 劑已分發到全國各地。





其餘疫苗將於今年稍後時間至 2023 年初抵達澳洲。





澳洲首宗猴痘病例於今年五月錄得。





世界衛生組織於上個月宣佈猴痘為國際關注的突發公共衛生事件。





衛生組織報告稱，全球已有超過 35,000 宗病例和 12 宗相關死亡個案。





該病在中非和西非流行，在歐洲部分地區也已發現。





猴痘病毒通常通過與動物接觸或食用野味傳播。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。









