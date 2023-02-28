【越食越好味】越南札肉檬粉

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越南札肉檬粉

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在澳洲，不少地道的越南美食，但你又有否想過自己親自創作一味？今節《美食速遞》中，李太與盧婉霞在節目中與大家分享越南札肉檬粉。

越南札肉檬粉


材料：

新鮮越南檬粉　300克、札肉　150克、白洋蔥 1/2 個、西生菜 ½ 個、紅蘿蔔　100克、碎花生 2湯匙

酸魚露汁

新鮮檸檬汁 １湯匙、魚露　2湯匙、蒜茸　1湯匙、小紅椒　1隻（切碎）、香茅　1條（切碎）、鹽　2茶匙、糖　2茶匙、凍滾水　 5湯匙、白米醋　1湯匙

做法：

扎肉切粗條或切片，西生菜，紅蘿蔔切絲，洋蔥切圈。

新鮮檬粉放在碗中，放入各種材料，放上各種材料。

吃時放上酸魚露汁。

將酸魚露汁之所有材料，放入器皿中攪拌均勻，即可享用。

 



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