【越食越好味】越南札肉檬粉

【越食越好味】越南札肉檬粉Play07:11越南札肉檬粉下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.33MB) 在澳洲，不少地道的越南美食，但你又有否想過自己親自創作一味？今節《美食速遞》中，李太與盧婉霞在節目中與大家分享越南札肉檬粉。越南札肉檬粉材料：新鮮越南檬粉 300克、札肉 150克、白洋蔥 1/2 個、西生菜 ½ 個、紅蘿蔔 100克、碎花生 2湯匙酸魚露汁新鮮檸檬汁 １湯匙、魚露 2湯匙、蒜茸 1湯匙、小紅椒 1隻（切碎）、香茅 1條（切碎）、鹽 2茶匙、糖 2茶匙、凍滾水 5湯匙、白米醋 1湯匙做法：扎肉切粗條或切片，西生菜，紅蘿蔔切絲，洋蔥切圈。新鮮檬粉放在碗中，放入各種材料，放上各種材料。吃時放上酸魚露汁。將酸魚露汁之所有材料，放入器皿中攪拌均勻，即可享用。 更多內容【美食速遞】海星蟲草花燉排骨【美食速遞】選購北芪與黨參的秘訣【美食速遞】香草清酒焗青口分享Latest podcast episodes【統計局公佈最新數據】澳洲經濟增長較預期差 究竟有幾差？SBS 中文新聞 （3月1 日）擁有房產再也不是澳洲人衡量財富的唯一標準業績公佈期結束 對澳後市有何啟示？