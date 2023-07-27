樹皮繪畫竟成原住民打贏海權官司的有力證據

一批樹皮繪畫，驅使澳洲高等法院承認 Yolngu 族人與近岸海域有着緊密聯繫。



墨爾本博物館一幅由澳洲藝術家 Majumbu (又叫 Old Harry) 繪畫作品。它是一條鱷魚，研究員發現它與 Arnhem Land 的石畫和樹皮繪畫有關聯。 Credit: PR Handout Image/ Melbourne Museum Matt Poll 是澳洲國家海事博物館 (Australian National Maritime Museum) 的原住民項目經理，該博物館也慶祝這個週年紀念。







他表示，這宗在 2008 年打的海權官司，很可能是澳洲「土地權利運動」史上最重要的延伸。





Matt Poll 解釋道，承認 Yolngu 族人在 Blue Mud Bay 海域和海岸線的領土權利，也即承認 Yolngu 族人祖先往昔在該地區已存在聯繫。他說，這宗官司，無論從哪個角度去看，也都是非常重要的。





這個 Saltwater 樹皮繪畫系列共有 80 幅樹皮繪畫，由 40 位原住民藝術家所繪畫，它們散佈在 15 個不同的氏族群體之間，範圍從 Blue Mud Bay 一直延伸到 Yirrkala，再橫越至 Arnhem Bay。





Poll 表示，這些繪畫代表了族人祖先與海洋的聯繫，更凸顯了海洋在他們生活中的重要性。





原住民社區視這些繪畫為法律文件，多於藝術作品。



這些繪畫呈上澳洲高等法院作為證據，而法院通過這些繪畫，及其圖案和主題，確認該族群與該領土有更深層次的聯繫，而推翻了 terra nullius (空無一物的土地) 和 aqua nullius (空無一物的水域) 這兩種說法。 Matt Poll

該項裁決把北領地大約 8 成個海岸線，撥歸原住民所有，這意味著傳統領土擁有者，可以在漁業和其他商業利益方面，自行作出重要的決策。





原住民關注組織希望藉着這個 2008 年的海權訴訟 15 週年，來到提高市民大眾人對海洋權利的認識。





Matt Poll 表示，這些繪畫在細節方面非常出色，族人利用藝術來敘述複雜的故事。



