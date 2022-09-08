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如果習近平三連任成功會否有利於中國成為一個更強大國家？

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China Politics

中國共產黨第二十次全國代表大會將於10月16日於北京召開，外界預測，中國國家主席兼中共中央總書記及中央軍委會主席的習近平將可能會打破往例，取得三度連任。 Source: AP / Li Xueren

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Published 8 September 2022 at 8:33pm
Source: SBS

中國共產黨第二十次全國代表大會將於10月16日於北京召開，當中將會討論的議題除新冠疫情與封城之外、中國人口下降以及台灣問題相信都會是重要的議程。不過，其中比較令人矚目的，相信是外界預測，中國國家主席兼中共中央總書記及中央軍委會主席的習近平將可能會打破往例，取得三度連任。

Published 8 September 2022 at 8:33pm
Source: SBS
中國駐澳洲大使肖千日前（9月6日）在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時被記者問到，如果習近平連任，會否是意味對前領導人鄧小平廢除領導人實行終身制和不應該出現中央集權的理念被否定時，肖千表示，過去10年，中國主席習近平達成了許多成就，包括令中國政治穩定、社會和諧和經濟發展，而這些成就比以往任何時間都有更好的發展，所以亦獲得中國人民的支持，而他認為這些支持是會繼續。肖千又表示，鄧小平和習近平係是生活在不同時代的不同人，而究竟鄧小平以往提出的理論是否適合這個時候， 仍然要由中國人民來決定。

如果習近平三連任成為事實的話，他將會是自毛澤東於 1976 年身故以來首次有領導人達致這個情況。所以在今集的【大眾論壇】想問問大家：『你覺得如果習近平三連任成為事實的話，會否有利於中國成為一個更為強大的國家呢？這又是否是一件好事呢？』

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場
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