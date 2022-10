Fermarsi e chiedere a se stessi come ci si sente è importante, ecco a quali domande dovreste rispondere

Questo articolo fa parte dell'iniziativa per la salute e il benessere di SBS "Mind Your Health". Clicca qui per visitare il sito internet, con articoli online, podcast e video in inglese e in altre lingue.





Dopo che una persona si è chiesta come si sente, potrà scegliere di avanti normalmente come prima con le proprie attività, oppure capirà che è necessario chiedere aiuto a un esperto, come il medico di famiglia, o uno psicologo/a.



Il seguente infografico per questo "check-in" — utilizzato con il permesso del Center for Rural and Remote Mental Health e adattato da SBS in collaborazione con Embrace Multicultural Mental Health Project — elenca sei domande che una persona dovrebbe porsi quando valuta la propria salute e benessere.



"Embrace" è un progetto su scala nazionale gestito da Mental Health Australia per offrire supporto per la salute mentale alle persone provenienti da background culturalmente e linguisticamente diversi (CALD).





"Embrace" fornisce risorse, servizi e informazioni in un formato culturalmente accessibile.





Ruth Das, di Embrace Multicultural Mental Health , ha fornito un elenco delle domande che possono aiutare una persona a capire come si sente.





1. "Come mi sento oggi?"





Domande da farsi successivamente :



"Mi sento abbastanza bene?"



"Ho bisogno di consultare un medico o una figura di supporto specializzata?"





2. "Faccio fatica a dormire?"





Domande da farsi successivamente :



"Faccio fatica ad addormentarmi?"



"Sto sveglio/a per lunghi periodi di notte, agitandomi e rigirandomi nel letto?"





3. "I piccoli problemi mi turbano più del solito?"





Domande da farsi successivamente:



" Le persone notano che sono più irritabile?"



"Perdo il controllo per un piccolo commento?"





4. "Mi sembra di aver perso il controllo sulle faccede della mia vita?"





Domande da farsi successivamente:



"Sono lunatico/a e sento che le mie emozioni oscillano continuamente?"





Le risposte di un individuo a queste domande possono indicare se si ha bisogno di supporto, ha dichiarato Das.





Ci sono poi altre due domande da farsi.





5. "Ho fatto attività fisica oggi?"





“È difficile fare qualcosa se ti senti davvero giù, depresso o antisociale. È difficile trovare la motivazione", ha affermato Das.





Quando ci si sente così giù da far fatica ad alzarsi dal letto, iniziare a fare delle piccole cose può fare la differenza, come ad esempio leggere o fare giardinaggio, ha suggerito.





Da attività semplici, un individuo può poi passare ad attività che stimolano sia la mente che il corpo.





“Fai un po' di esercizio fisico. Fai le cose che ti piace fare. Partecipa alle attività della comunità, alle attività del tuo gruppo religioso, o unisciti ad un gruppo sportivo", ha affermato Das.





“Puoi iscriverti a un club di lettura, un club di scacchi o fare qualsiasi attività sociale che coinvolga la mente o il fisico".





“Assicurati di prenderti cura anche della tua salute fisica. Mangia bene. Segui una dieta sana. Dormi a sufficienza. Riduci la quantità di alcol o altre droghe”, ha aggiunto.





6. Oggi ho parlato con almeno una persona cara?





Quando uno sente che è difficile fare una certa cosa da soli, e cambiare le proprie abitudini, si può chiedere ad una persona cara di accompagnarci.





“Potresti isolarti e non voler vedere i tuoi amici come facevi di solito. Le persone potrebbero percepire che sei cambiato/a e non sei così estroverso/a come al solito, ma è importante aprirsi su come ci si sente", ha affermato Das.





"Chiedi se una persona cara può venire con te, magari anche solo per predere un caffé insieme", ha aggiunto.



Stigma e tabù sulla salute mentale continuano a persistere tra le cosiddette comunità culturalmente e linguisticamente diverse (CALD) in Australia.





Ma a dispetto dei sentimenti di vergogna o imbarazzo, Das ha ribadito che la ricerca di supporto dovrebbe essere normalizzata all'interno di queste comunità.





Per un supporto più strutturato per la salute mentale, si può chiedere aiuto a un medico di famiglia (GP).





"Se necessario, si può chiedere un interprete quando si consulta il proprio medico di famiglia", ha affermato Das.





"Se non hai un GP di fiducia e ne stai cercando uno/a, fai domande sull'esperienza in materia di salute mentale di quel medico".





Fatti accompagnare da un familiare o un amico/a all'appuntamento con il/la GP in modo che possano aiutarti a spiegare ulteriormente cosa stai passando.





“Quando vai dal medico, ti faranno domande per [trovare] il miglior tipo di supporto o trattamento per te. Chiedi quali sono le tue opzioni."





“Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Ricordatevi che gli alti e bassi sono una parte normale della vita", ha aggiunto Das.





Das sottolinea che una sensazione prolungata di negatività è qualcosa a cui bisogna prestare attenzione.





“Potrebbe essere che ci si senti stressati per un lungo periodo di tempo o che non ci si senta più in grado di gestire le proprie responsabilità."





"Incoraggiamo le persone a verificare il proprio stato salute mentale".





I lettori in cerca di supporto per la salute mentale possono contattare Lifeline al 13 11 14 o Beyond Blue al 1300 22 4636.





Embrace Multicultural Mental Health supporta le organizzazioni a fornire servizi di salute mentale culturalmente appropriati.





