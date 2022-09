Perché Lowe ha suggerito che il governo federale potrebbe aver bisogno di alzare le tasse?

In risposta a una domanda della Commissione parlamentare sull'interazione tra politica monetaria (tassi di interesse) e politica fiscale (le decisioni del governo su tasse e spese), Lowe ha fatto un breve discorso sulle limitate opzioni a disposizione del governo federale per coprire la crescente spesa pubblica, tra cui spese addizionali nei settori dell'assistenza ai disabili e agli anziani.





Lowe ha delineato tre opzioni: “Si possono aumentare le tasse per pagare le cose che la comunità vuole. Si può tagliare in altre aree... o possiamo far crescere l'economia più fortemente, cosicché vi sia più torta da spartire", ha affermato.





Secondo il docente di Economia della UNSW di Canberra Massimiliano Tani, l'Australia ha un problema di fondo.





"L'Australia ha un deficit strutturale, quindi spende più di quello che incamera a livello di tassazione, ovvero tassazione diretta e tassazione indiretta", ha affermato Tani.





Martedì il ministro del Tesoro James Chalmers ha avvertito gli australiani di non aspettarsi molti aiuti per far fronte al carovita nel budget federale che verrà delineato il 25 ottobre.





Secondo Chalmers, per il governo federale spendere adesso annullerebbe il "duro lavoro" che la Reserve Bank sta facendo per ridurre l'inflazione.





