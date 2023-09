Shane Warne è stato trovato senza vita in un resot di Koh Samui, in Thailandia, probabilmente stroncato da un attacco di cuore.





La polizia locale esclude che la morte dell'ex campione - nato a Melbourne nel 1969 e considerato uno dei più forti lanciatori nella storia di questo sport - possa essere sospetta.





Ad avvalorare questa tesi, un tweet pubblicato poche ore prima dallo stesso Warne e dedicato alla memoria di Rod Marsh, un altro mito del cricket australiano che era deceduto poche ore prima.

La morte improvvisa di Warne ha suscitato commozione in tutto il mondo, e sulla rete si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio: da quelli di Russell Crowe e Hugh Jackman ai ricordi di Mick Jagger e del primo ministro britannico Boris Johnson.





Dopo aver messo fine alla sua lunga carriera, infatti, Warne era diventato un protagonista della scena pubblica e un notissimo volto TV, sia come commentatore sportivo sia come testimonial in decine di spot.





L'icona del cricket aveva anche ispirato lo spettacolo 'Shane Warne - The Musical', messo in scena a partire dal 2008. Shane Warne è stato inserito nel Wisden Cricketers of the Century, una lista dei cinque migliori giocatori di cricket di sempre Source: Press Association

È stato il James Dean dello sport australiano

Inserito nel Wisden Cricketers of the Century, che comprende i cinque migliori giocatori di cricket di sempre, Warne "ha vissuto una vita spericolata e verrà ricordato come il James Dean dello sport australiano", spiega a SBS Italian il presidente onorario federcricket, Simone Gambino.





"È una figura paragonabile a quella di Tomba e di Pantani e ha inventato un colpo che prima di lui non esisteva, rivoluzionando questo sport come Fosbury ha fatto con il salto in alto".





Riascolta qui l'intervento di Simone Gambino, presidente onorario della federcricket italiana:

LISTEN TO Addio a Shane Warne, il campionissimo dalla vita spericolata SBS Italian 04/03/2022 10:02 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.