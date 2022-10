Ampia presenza italiana al 14esimo Forum Spaziale di Adelaide

By Domenico Gentile

All'evento interverrà la direttrice dei programmi di Earth Observation all’ESA - Agenzia Spaziale Europea, Simonetta Cheli.





L'Italian Trade Commission, diretta dalla Commissioner Paola De Faveri, ha curato le attività della partecipazione italiana con la presenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Altec, IngeniArs, Leonardo, Officina Stellare e altre.





Negli ultimi anni, in particolare dopo la creazione della Agenzia Spaziale Australiana, i rapporti tra ASI e ASA sono diventati sempre più stretti.





"Il nano-satellite SpIRIT, una collaborazione fra Australia e Italia diretta dal Prof. Michele Trenti dell’Università di Melbourne, è stato reso possibile da una tecnologia all’avanguardia a livello mondiale, ed è considerata la missione spaziale civile australiana più ambiziosa degli ultimi decenni", spiega Paola De Faveri.



Paola De Faveri, Italian Trade Commissioner per l'Australia e la Nuova Zelanda. Credit: Alessio Bartoli.

L'industria spaziale italiana copre l'intera filiera spaziale con ottimi risultati in tutte le varie applicazioni. Paola De Faveri.

"Recentemente è stato annunciato che Sydney ospiterà il più grande evento internazionale legato allo spazio nel 2025, l’ International Astronautical Congress , destinato ad accelerare ulteriormente lo sviluppo del settore spaziale in Australia. Come ICE e Sistema Italia in Australia, stiamo lavorando affinché l’industria spaziale italiana possa cogliere sempre più l’occasione costituita da questi sviluppi", conclude Paola De Faveri.





Il Forum si terrà il 25 ottobre e sarà anche l’occasione di accogliere allo stand italiano il neo Ambasciatore d’Italia in Australia, Paolo Crudele, oltre al Console d’Italia ad Adelaide, Adriano Stendardo.





Per maggiori dettagli sulla presenza italiana al forum di Adelaide sullo spazio, clicca qui.





