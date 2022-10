"Arcade Wine, una piccola attività italiana nel cuore di Ashgrove"

By Elisabetta Merati

Nel suo wine bar di Ashgrove, Duseli propone degustazioni di vino a cui abbina cibo semplice, il cui sapore ne esalta le proprietà, mostrando alla clientela australiana una modalità di consumo molto conosciuta in Italia ma ancora abbastanza nuova down under, dove si è abituati ai bottle shop piuttosto che alle enoteche.





"Nei dintorni di Brisbane sembra esserci un interesse crescente per il vino, lo dimostra l'alto numero di negozi specializzati che hanno aperto recentemente", ha raccontato Duseli ai microfoni di SBS Italian.





"Io però vorrei educare il mercato ad una modalità nuova di consumo del vino, legata al piacere della tavola più che al consumo d'asporto o fine dining ".



Aprire un'attività richiede una profonda conoscenza dei gusti della clientela potenziale e delle proposte della concorrenza, e Duseli ha studiato per diversi mesi prima di fare il grande passo.





"Ho incentrato tutto il mio business su me stesso, perché prima di iniziare avevo bisogno di capire a fondo il mercato, testare le mie doti da imprenditore e farmi conoscere nella zona", ha aggiunto.



Ora che la sua attività è arrivata ad un discreto successo, Duseli lascia un messaggio ai giovani imprenditori che vorrebbero proporre progetti in Australia, e scherzando avverte di "prepararsi a non dormire la notte, almeno all'inizio", aggiungendo però che una volta arrivati al traguardo la soddisfazione è altissima.





