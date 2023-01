Australia Day 2023, conferiti i titoli di australiano/a dell'anno ed altre onorificenze

Key Points Tra i premiati della comunità italoaustraliana quest'anno troviamo anche il gioielliere Nic Cerrone che ha ricevuto l'onorificenza della Medal of the Order of Australia

Oggi anno, il giorno di Australia Day, vengono conferiti i titoli di Australiano dell'anno e di una serie di onorificenze che riconoscono gli sforzi di persone di ogni estrazione sociale che esemplificano il significato di essere australiani.





I premi comprendono quello di australiano dell'anno, di australiano senior dell'anno, il giovane australiano dell'anno e l'eroe locale australiano, e sono stati consegnati durante una cerimonia a Canberra.





L'australiana dell'anno 2023 è l'attivista, regista, scrittrice e oratrice Taryn Brumfitt, del South Australia, che ha vinto grazie al suo lavoro per migliorare il rapporto con il proprio corpo all'interno della società.





La regista di documentari Taryn Brumfitt è infatti a capo del Body Image Movement , un'organizzazione con sede ad Adelaide che cerca di promuovere un rapporto bilanciato e positivo con il proprio aspetto fisico.





Il suo documentario Embrace del 2016 ha affrontato il grave problema delle difficoltà nel rapporto con il proprio corpo di molte donne ed il percorso personale di Taryn verso l'accettazione del proprio corpo. Il documentario è stato visto da milioni di persone in 190 Paesi ed è disponibile su Netflix.





Taryn ha scritto quattro libri e ha anche pubblicato un documentario intitolato Embrace Kids, che ha lo scopo di insegnare ai bambini dai nove ai quattordici anni a muoversi, nutrirsi, rispettare e apprezzare ciò che il loro corpo può fare.





Il lavoro dell'attivista ha raggiunto più di 200 milioni di persone in tutto il mondo anche grazie al suo status di oratrice di fama internazionale, il cui lavoro è riconosciuto dalle Nazioni Unite.





Non siamo nati nel mondo odiando i nostri corpi. Questo è qualcosa che ci è stato insegnato. Il body shaming è un problema universale e siamo stati vittime di bullismo; siamo stati spinti a pensare che i nostri corpi siano il problema. Taryn Brumfitt





"Stiamo affrontando un problema pediatrico emergenza sanitaria con tassi di suicidio, depressione, disturbi alimentari, ansia e uso di steroidi relativi all'insoddisfazione corporea in forte aumento," ha dichiarato Brumfitt.





L'australiano senior dell'anno 2023 è il professor Tom Calma di Canberra, sostenitore dei diritti umani e della giustizia sociale.





L'Elder Kungarakan lavora da oltre 45 anni a livello locale, comunitario, statale e internazionale per difendere i diritti, le responsabilità e il benessere delle popolazioni aborigene e delle isole dello Stretto di Torres.





Il suo appello affinché l'Australia affronti il divario nell'aspettativa di vita tra le popolazioni indigene e non indigene è stato il catalizzatore della campagna Close the Gap.





Il professor Calma ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nella creazione del Congresso Nazionale dei Primi Popoli d'Australia; ha guidato il programma Tackling Indigenous Smoking; ha co-presieduto Reconciliation Australia per oltre un decennio e ha co-progettato l'iniziativa Voice to Parliament.





Calma è attualmente rettore dell'Università di Canberra, oltre che essere un volontario attivo, e svolgere attività di consulenza.





Il professore 69enne è il primo indigeno australiano inserito tra i membri dell'Australian Academy of Science. Calma afferma che l'istruzione è la chiave per far progredire le popolazioni indigene e che suo padre rimane la sua fonte di ispirazione.



Gli australiani hanno sempre e solo conosciuto un sistema in cui le popolazioni indigene sono trattate come problemi da risolvere, non come partner e popolazioni che possono determinare il loro destino. Tom Calma

Il Giovane australiano dell'anno 2023 è il giocatore di calcio australiano, Socceroo e cofondatore di Barefoot to Boots , Awer Mabil, del South Australia.





L'organizzazione no-profit Barefoot to Boots mira a migliorare la salute, l'istruzione, le politiche e l'uguaglianza di genere dei rifugiati. Il suo modo unico di celebrare un gol è un messaggio a chi lotta con la propria salute mentale: non siete soli e potete parlare.





Il centroavanti ne sa qualcosa di tempi difficili, essendo cresciuto in un campo profughi del Kenya dopo che la sua famiglia era fuggita dalla guerra civile in Sudan, prima di arrivare in Australia all'età di 10 anni.





L'eroe locale del 2023 è il fondatore di Turbans 4 Australia , Amar Singh di Prestons, in NSW. Amar Singh crede che aiutare gli altri non debba essere limitato dalla religione, dalla lingua o dal background culturale.





Il 41enne ha fondato un'associazione di beneficenza dopo aver subito insulti razziali a causa del suo turbante e della sua barba tipici della religione Sikh. Amar voleva dimostrare alle persone che non devono avere paura e ha iniziato ad aiutare gli australiani in difficoltà.





Il Primo Ministro Anthony Albanese ha dichiarato che i premi onorano e celebrano coloro che rappresentano il meglio del carattere nazionale del Paese.



Sono un gruppo di persone molto diverse tra loro ma con una cosa in comune: sono fonte di ispirazione per gli australiani. Primo Ministro Anthony Albanese

Australia Day è anche il giorno in cui si presentano le onorificenze dell'Order of Australia. Più di 700 australiani sono stati riconosciuti nella lista dei premi dell'Australia Day 2023.





Un'onorificenza postuma, quella di Companion of the Order of Australia, è stata assegnata al celebre cantautore Archie Roach, scomparso nel 2021 all'età di 66 anni.





Roach è stato riconosciuto per il suo contributo alla musica australiana e per il suo impegno nella comunità.





Tra i premiati della comunità italo-australiana quest'anno troviamo anche il gioielliere Nic Cerrone che ha ricevuto l'onorificenza della Medal of the Order of Australia.





