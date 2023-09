Australia, finisce l'èra del Covid Visa

Novità importanti per il Covid Visa: da domani non sarà infatti più possibile richiedere per la prima volta un visto 408, che era stato introdotto nel 2020 - in piena pandemia - per permettere agli stranieri di poter rimanere nel Paese durante la chiusura delle frontiere.





Inoltre, se in precedenza il visto poteva essere esteso per un anno, dal 2 settembre 2023 chi ne è già in possesso potrà estenderlo al massimo per sei mesi.



Sapevamo che questo visto sarebbe stato cancellato, anche se ci aspettavamo tempistiche diverse. Ilaria Gianfagna, co-fondatricee di un'agenzia di consulenza

Abbiamo sentito il parere di addetti ai lavori e di una ragazza che, informata nella serata di ieri, ha dovuto accelerare le pratiche per poter presentare domanda di rinnovo nella giornata di oggi.





"Sono state ore di ansia, anche se io sono già in possesso di un 408, per cui nella peggiore delle ipotesi potrei prolungarlo per sei mesi", spiega Benedetta.



Ascolta anche Marley ha nove anni ed è australiano, ma suo papà Andrea dovrà lasciare il Paese SBS Italian 16/08/2023 11:36 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.