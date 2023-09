In Australia mancano cinque mesi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento federale, in programma nel maggio del 2022.







In corsa per una poltrona al Senato ci sarà anche David Pocock, che nel 2012 ha indossato la fascia di capitano della nazionale di rugby e che correrà come indipendente nel seggio di Canberra.







Punti chiave:





Nel maggio 2022 gli australiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento federale

David Pocock, ex capitano della nazionale di rugby, si è candidato al Senato nel seggio di Canberra

Il 33enne nato in Zimbabwe è noto per le sue battaglie in favore dei matrimoni omosessuali e per il suo attivismo contro i cambiamenti climatici





Febbraio 2021, David Pocock partecipa ad una manifestazione contro i cambiamenti climatici davanti al Parlamento federale australiano Source: AAP



Nato 33 anni fa nello Zimbabwe, Pocock si è trasferito adolescente a Brisbane, dove è iniziata una carriera sportiva che lo ha visto indossare per 78 volte la maglia dei Wallabies.







Ma l'ex capitano dei Brumbies si è distinto anche per le sue battaglie civili, come quella per il riconoscimento dei matrimoni omosessuali e per il suo attivismo contro i cambiamenti climatici.

Nel 2014 Pocock si legò ad un trattore in segno di protesta contro la costruzione di una mineria di carbone in NSW. In tempi più recenti, poi, annunciò che non avrebbe formalizzato il suo matrimonio finché l'Australia non avrebbe riconosciuto le unioni gay.







Tra i banchi del Parlamento federale è già presente un’altra ex atleta: Zali Steggal, vincitrice di un oro mondiale e di un bronzo olimpico nello sci alpino, è stata eletta nel 2019 come indipendente nel seggio di Warringah.



Riascolta qui l'intervista a Luca Tramontin:

LISTEN TO Australia, un ex capitano del Wallabies candidato in Senato SBS Italian 20/12/2021 08:38 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.