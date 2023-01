Australian Open, Nadal infortunato ed eliminato al 2° turno

Nadal, 36 anni, ha iniziato ad avvertire dolore all’anca nel secondo set, perso per 6-4. Dopo essere stato trattato dal fisioterapista, ha deciso di rientrare in campo e prendersi la sua sconfitta per 3 set a 0.





Ha dichiarato di voler rientrare in campo per onorare la manifestazione. "Non volevo lasciare il campo ritirandomi. Meglio così alla fine. Ho perso".





"È un momento duro questo, ma devo accettarlo e andare avanti", ha dichiarato.





In tribuna la moglie, presente in Australia con il figlio, è scoppiata in un pianto di nervosismo e disperazione, mentre Nadal proseguiva il match.





Nadal aveva vinto al 1° turno in quattro set con il britannico Jack Draper.





Con i 2000 punti persi, Nadal potrebbe uscire dalla Top-5 del ranking ATP.





L'Italiano Jannik Sinner va al 3° turno degli Australian Open grazie al successo contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 79 ATP, battuto in meno di due ore di gioco. Sinner sfiderà l'ungherese Fucsovics.





Sonego invece ha ceduto dopo quattro ore rimontato da Hurkacz, mentre Fognini è stato eliminato da Kokkinakis.





Tra le donne Stefanini va al 2° turno, mentre esce Bronzetti.





