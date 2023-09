Brasiliana di nascita, Adriana Rodrigues Sonza ha imparato alla perfezione la lingua italiana

L'ospite di questa puntata della nostra rubrica dedicata a chi ama l'italiano, 'La Lingua più bella del mondo', è Adriana Rodrigues Sonza.





Nata in un piccolo paesino nel Rio Grande do Sul, lo stato di Porto Alegre, a vent'anni ha deciso di raggiungere la sorella in Italia.





"Ho iniziato a fare un corso in Brasile per sei mesi, per imparare almeno la grammatica", racconta, ammettendo che al suo arrivo non riusciva a sostenere una conversazione nella nostra lingua.





"L'Italia per me è il Paese più bello del mondo", dice ai microfoni di SBS Italian, "ha tutto: la bellezza, la cultura, il mare, la montagna, la cucina, la moda. Non manca niente!".



Adriana Rodrigues Sonza ora risiede in Australia, dove ha coronato il suo sogno professionale. Credit: MIRIAMA ZELINKOVA Con l'aiuto di una collega e molto impegno da parte sua, Adriana ha imparato la lingua italiana alla perfezione (ascoltare per credere!).





Nei suoi undici anni in Italia, prima di trasferirsi in Australia, oltre a imparare l'italiano ha anche potuto coltivare la sua passione per la cucina, che è diventata la sua professione.



