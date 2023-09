Budino al cioccolato e caffè, una ricetta di Matteo Zamboni

Dopo aver militato nella scuderia di Cracco e per quella del famoso ristorante “La Pergola” di Heinz Beck, Matteo Zamboni è arrivato in Australia dove ha lavorato per Ormeggio at The Spit, Pilu at Freshwater, e Jonas a Whale Beach.





Da qualche giorno ha dato vita ad un nuovo progetto, il ristorante "Civico 47" nello storico quartiere Paddington a Sydney, che ha preso il posto di un altrettanto storico ristorante italiano, Lucio's a Paddington.





Oggi ci spiega come realizzare un dolce che ama molto e che non poteva mancare nel nuovissimo menù.

Ingredienti per il caramello: dosi per 4 persone

250g succo d'arancia

100-120g zucchero bianco

1 cucchiaio di aceto di vino rosso

Ingredienti per il budino:

100g di cioccolato amaro

50g di caffè

50g d'acqua

5g di panna liquida

75g di latte intero

30g di zucchero scuro ( brown sugar o zucchero di canna)

70g di tuorli d'uovo

q.b. sale

Procedimento:

Inizare la preparazione dal caramello, versando il succo d'arancia con lo zucchero in un pentolino, e posizionarlo su fuoco basso fino a che non si scioglie bene lo zucchero. Controllare con un termometro da cucina e assicurarsi che raggiunga 125 gradi.





Versare il caramello negli stampi, che verranno precedentemente spuzzati con olio spray perchè il caramello non attacchi, senza esagerare con le quantità.





Lasciare raffreddare a temperatura ambiente.

Mentre il caramello raffredda possiamo passare al mix per il budino, sciogliendo a bagno maria il cioccolato insieme a panna, caffè, latte e zucchero. Assicurandosi di non far bollire il composto, mescolare con una spatola di plastica.





Quando ha raggiunto la consistenza voluta, raffreddare e portare a temperatura ambiente prima di aggiungere i tuorli d'uovo e un pizzico di sale.





Passare il composto in un colino e poi versare negli stampi dove precedentemente avete versato il caramello, che oramai dovrebbe essere indurito.





Posizionare gli stampi in una teglia con dell'acqua calda e infornare a 120 gradi per circa 30 minuti.





A cottura ultimata, lasciare i budini nel frigo prima di servire.





Per servire, ribaltare lo stampo in un piatto e decorare a piacere.





Buon appetito!





Ascolta la ricetta di Matteo Zamboni:

LISTEN TO Budino al cioccolato e caffè, una ricetta di Matteo Zamboni SBS Italian 29/03/2022 11:23 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.