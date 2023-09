Cambiamento climatico: in Italia e Australia le foreste godono di ottima salute, ma non basta

L’Italia e l’Australia diventano sempre più verdi. Gli ultimi dati della mappatura forestale indicano che in Italia dal 2015 al 2020 le foreste hanno guadagnato 270 mila ettari di bosco. In Australia, in base all’ultimo censimento forestale del 2018, l’area forestale dal 2011 al 2016 è aumentata di 3.9 milioni di ettari.





Il Forest Stewardship Council (FSC) è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni che certifica quelle delle quali è responsabile. In Italia è presente dal 2001. L’area forestale certificata da FSC nel mondo è di oltre 229 milioni di ettari; quasi 78 mila in Italia; e quasi 1.2 milioni in Australia.





“FSC è presente alla conferenza COP26 di Glasgow partecipando agli incontri sulla nature - based solution, soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso i sistemi naturali”, conferma Diego Florian, direttore di FSC Italia nell’intervista rilasciata a SBS Italian.





“Saremo anche presenti agli incontri sulla gestione forestale in Africa”. Diego Florian, direttore FSC Italia. Source: Image by Tommaso Saccarola. “Anche se preziose alleate, le foreste non possono essere considerate l'unico strumento per la riduzione della CO2 e per limitare gli effetti del climate change ”, spiega Alberto Pauletto, communications manager di FSC Italia.





“Occorre, in prima battuta, lavorare alla riduzione delle emissioni, lavorando ad economie, trasporti, produzione energetica più pulite”.





Quindi un aumento dell’area forestale è un fattore positivo che contribuisce a combattere i cambiamenti climatici, ma è anche un processo molto lento.





“Nuove foreste creano spesso aree che raggiungeranno la piena maturazione (e quindi il massimo della funzione climatica) tra 50-60 anni o più; quindi, nell'immediato dobbiamo investire per la conservazione e gestione delle aree già esistenti”, sottolinea Pauletto.





A questo proposito Diego Florian è preoccupato per la gestione delle foreste in Brasile e soprattutto per lo scarso interesse dimostrato dal governo nella protezione delle aree forestali.





“È un messaggio negativo per le nuove generazioni che invece potrebbero contribuire a rendere l’intero mondo un paese migliore e più vivibile”. Illegally logging site on Pirititi indigenous amazon lands on May 8, 2018. Source: Felipe Werneck/Ibama via flickr via AP. Ascolta l'intervista:

LISTEN TO Cambiamento climatico: in Italia e Australia le foreste godono di ottima salute, ma non basta SBS Italian 29/10/2021 14:06 Play

Immagine in una foresta italiana gestita da FSC. Source: Foto di Cecilia Testa, FSC. Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.