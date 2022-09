Carciofi fritti con crema di parmigiano, una ricetta di Matteo Zamboni

By Francesca Valdinoci

Come ogni primavera, tra i banchi del mercato spuntano i carciofi; ortaggi molto salutari ma dal consumo non immediato, visto il lavoro di pulizia necessario per poterli assaporare al meglio.





Lo chef Matteo Zamboni di Civico 47, un locale nato sei mesi fa nel quartiere di Paddington a Sydney, ci svela i trucchi per pulire i carciofi senza troppa fatica.





Il risultato finale? Un carciofo fritto con crema di parmigiano da leccarsi i baffi.



Advertisement

Ingredienti:



6 carciofi

50 ml pann

100 gr parmigiano grattugiato

2/3 tuorli d’uovo

Per il procedimento, ascolta l'audio della ricetta.



Ascolta anche: Lo chef Aldo Farroni ci propone una ricetta tipica della bassa Maremma e della Maremma grossetana, ma anche del Casentino. SBS Italian 30/08/2022 07:30 Play

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.