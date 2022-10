Aumento del costo della vita, che cosa farà il governo per aiutare le famiglie in difficoltà?

By Magica Fossati, Massimiliano Gugole

"Gli affitti sono alle stelle, e troppe famiglie faticano a sbarcare il lunario", ha dichiarato il ministro del Tesoro Jim Chalmers durante la presentazione del suo primo budget federale l'altroieri.





In più passaggi del suo discorso Chalmers ha sottolineato le difficoltà di questo momento storico, e l'impatto drammatico che la congiuntura attuale sta avendo sugli individui e le famiglie, per poi presentare i cinque punti su cui il governo vuole puntare per temperare gli effetti dell'aumento del costo della vita:





1. Child care più economici;



Advertisement

2. Ampliamento del congedo parentale retribuito;



3. Medicinali più economici;



4. Alloggi alla portata di più persone;



5. E tornare a far salire i salari.





Il professore di economia della Griffith University Fabrizio Carmignani spiega quali sono i maggiori beneficiari di questo budget. Ascolta il podcast cliccando in alto.







Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.