Chi è vaccinato dovrebbe poter uscire dall’Australia oppure no?

Le frontiere sono chiuse da marzo 2020, in risposta alla pandemia di coronavirus, e al momento si prevede che saranno riaperte nel giugno 2022.





Recenti sondaggi hanno mostrato come la maggior parte della popolazione australiana sia favorevole a questa misura, ma cosa ne pensa la comunità italiana d’Australia?





Punti chiave :





Un progetto pilota, ancora non approvato, permetterebbe a coloro che sono stati vaccinati di recarsi all'estero

Ad oggi il 2% della popolazione australiana è stata sottoposta al ciclo vaccinale completo

Durante il programma di questa mattina abbiamo aperto le linee, e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sarebbero d’accordo a riaprire i confini, sia in entrata che in uscita, per chi ha già ricevuto il vaccino.

Diversi ascoltatori hanno affermato di aver subito prenotato per ricevere la prima dose del vaccino dopo l'annuncio di un possibile progetto pilota che permetterebbe agli australiani che sono stati vaccinati contro il COVID-19 di lasciare l'Australia e tornare con requisiti di quarantena meno severi.





"Appena ho saputo di questo programma pilota sono subito andato a registrarmi ed ho il vaccino il 17 luglio", ha affermato Andrea, che vive a Sydney ed ha 41 anni.

"Io era già pronto a vaccinarmi anche perché sono due anni e mezzo che non vedo la mia famiglia", ha aggiunto.





Anche a Nadia piacerebbe andare in Italia non appena ricevute entrambi le dosi del vaccino.





"Mi sono messa in fila per il vaccino appena hanno aperto per la mia fascia d’età. Due anni sono tanti lontani dalla famiglia", ha affermato.





Stefano non vede l'ora che i confini riaprano.





"Sul piano personale non vedo l’ora che i confini riaprano. Dopodomani farò la seconda dose del vaccino".





"Dal punto di vista economico è anche un buon incentivo per far vaccinare le persone. Mi è stato offerto un lavoro in Cina da luglio e spero di poter rientrare [in Australia]".

Secondo Paolo è decisamente troppo presto per riaprire i confini.





"È un attimino presto. Bisognerebbe smettere di mettere gli interessi personali davanti agli interessi della comunità", ha dichiarato.





"Non ci sono ancora informazioni sicure sull’efficacia dei vaccini. Basta che una persona torni infetta, succede un disastro e poi tutti a lamentarsi del lockdown".





Malgrado abbia già ricevuto la prima dose del vaccino, Vincenzo invece non andrebbe in Italia a visitare i suoi parenti per paura di essere un portatore del virus.





"Se domani dovessero riaprire malgrado io abbia già fatto il vaccino non tornerei in Puglia per evitare di essere un portatore di un contagio", ha affermato.





"Eviterei di vedere la mia famiglia in Puglia che magari deve ancora fare il vaccino oppure è contraria a questo".





"Quindi secondo me ognuno dovrebbe usare un senso di responsabilità verso il prossimo, i nostri, cari, le nostre famiglie etc", ha aggiunto.

