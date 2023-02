Movimento Studio: una realtà tutta italiana nel cuore di Surry Hills

IN SINTESI Movimento Studio si trova nel cuore di Surry Hills

La disciplina insegnata permette di migliorare l'elasticità del corpo

Presto sarà anche un luogo di formazione

Nel bel mezzo del lockdown, Maurizio Chisari ha deciso di dar vita a Movimento Studio, un luogo dove è possibile prendersi cura del proprio corpo a tutto tondo, migliorando l'elesticità e la funzionalità energetica della persona.





Maurizio, figlio di ballerini professionisti, è cresciuto nel mondo della danza ed è lui stesso un artista versatile: cantautore, musicista e atleta.





Per molti anni si è esibito professionalmente nei balli latino americani, per poi avvicinarsi nel tempo alla preparazione atletica dei ballerini. Ed è così che ha incontrato il Gyrotonic® diventando, nel 2009, trainer di una delle più importanti scuole in Italia.





Il Gyrotonic® è una disciplina ideata dall'ungherese di origine rumena Juliu Horvath e, all'inizio, era pensato per i danzatori: strutturato per comprendere al meglio le loro esigenze psico-fisiche.





Maurizio ha spiegato ai nostri microfoni che "in principio si chiamava yoga for dancers, era una forma di yoga in movimento". Nel tempo la disciplina si è evoluta e Juliu Horvath "ha creato da sè questi bellissimi macchinari sui quali noi oggi lavoriamo e permettiamo alla gente di migliorare l'elasticità, la forza, la capacità di coordinazione (...) il respiro (...). Permette di avere un corpo nuovo e una mente rigenerata".





Quando Murizio ha deciso di trasferire la sua vita a Sydney, si è subito immaginato freelance e la naturale evoluzione della sua carriera è stata quella di pensare e dar vita a uno spazio tutto suo. Ci ha raccontato che "è un'attività con marchio registrato (...) quindi la mia qualifica era valida dappertutto".





Anche la parte burocratica si è rivelata piuttosto semplice. A sfidarlo, inaspettatamente, è stata la lingua. Almeno all'inizio.





In questo però si dice fortunato: " i miei clienti sono stati bravissimi (...) mi hanno aiutato a parlare meglio. La mia soglia di attenzione era alta, perché volevo volare, volevo andare veloce e loro sono stati (...) eccezionali".





Rispetto alla sua esperinza italiana, Maurizio qui ha trovato una maggiore apertura alla disciplina che insegna. Ci ha spiegato che "in Australia il business dello sport ha più piede, si è sportivi (...) Nelle agende delle persone c'è già riservato uno spazio per quel tipo di attività olistica".





Esattamente come faceva in Italia, per Maurizio, è importantissimo il rapporto con il cliente."La differenza sei tu" ha commentato ai nostri microfoni. "Biosogna creare empatia con i clienti, bisogna creare una sorta di connessione per cui quello che tu hai dentro, riesci a passarlo".





Maurizo dedica con gioia al lavoro gran parte del suo tempo. "Mi prende molto tempo, ma sono io che permetto a questa bella discilina di prendersi tutto il tempo che merita".





Movimento Studio si sta ingrandendo abbastanza velocemente.





Nel corso del 2023 diventerà anche un luogo di formazione e il goal successivo di Maurizio è quello di trovare uno spazio più grande, per continuare a crescere.





