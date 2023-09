Dopo la cancellazione forzata dello scorso anno, l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, in collaborazione con Cinema Palace, ripropone a partire dal 27 aprile la rassegna cinematografica Cinema Italia.





Quest'anno la rassegna ha deciso di esplorare un tema attuale sia in Italia che in Australia: quello dell'immigrazione.





I film in programma infatti raccontano vari aspetti dell'immigrazione straniera in Italia ed in particolar modo i faticosi percorsi di integrazione vissuti dai nuovi arrivati.





"Raccontiamo un'Italia che si sta pian piano abituando all'immigrazione e a queste nuove realtà", afferma Antonella Beconi, coordinatrice per la lingua italiana presso il Centre of Continuing Education della University of Sydney per conto dell’Istituto Italiano di Cultura.

"La rassegna vuole essere un'occasione per riflettere, non solo per gli australiani, ma anche per gli italiani che sono qui e lamentano alcune politiche migratorie australiane".





Ad ospitare gli eventi sarà il Cinema Palace di Norton Street a Leichhardt.





"Tutti gli ospiti riceveranno un bicchiere di prosecco all'ingresso", afferma Antonella Beconi.





"Le proiezioni avranno inizio alle ore 18:30 e saranno precedute da una mia breve presentazione, mentre a seguire ci sarà un Q&A con esperti e professionisti che saranno lieti di condividere le loro esperienze e pensieri".





Potete trovare il calendario della rassegna sul sito internet dell' Istituto Italiano di Cultura di Sydney mentre i biglietti possono essere acquistati in loco oppure sul sito internet del Cinema Palace di Norton Street.

Potete riascoltare l'intervista integrale ad Antonella Beconi qui:

LISTEN TO Cinema Italia, una rassegna per raccontare un Paese che cambia SBS Italian 26/04/2022 09:32 Play

