Clima ed emissioni zero, tempo di agire anche per l'Australia

Sono ore cruciali per il raggiungimento di un impegno formale da parte dell'Australia nel raggiungimento dell'obiettivo globale che vuole annullare le emissioni inquinanti entro il 2050.





La stragrande maggioranza della Coalizione si sta spostando verso una posizione favorevole a questa decisione, con un numero limitato di parlamentari e senatori che sono tuttora irremovibili.





Il tempo sta per scadere: una decisione in ogni caso dovrà essere presa al più presto, con il Primo Ministro in partenza per il vertice di Glasgow sul clima la prossima settimana.





Le riunioni congiunte tra i partiti della coalizione non hanno ancora portato ad un accordo sulla riduzione delle emissioni entro il 2050

Secondo i Verdi, a Glasgow si parlerà già di accelerare la riduzione delle emissioni entro il 2030, con l'Australia sempre in ritardo

Il primo ministro Scott Morrison presenzierà al COP-26 di Glasgow la settimana prossima ed è fondamentale trovare un accordo prima della sua partenza

L'Australia è stata criticata a livello globale per il suo disimpegno. A New York nei giorni scorsi il più grande cartellone luminoso di Times Square, tanto grande da essere soprannominato Godzilla, recitava "Australia: Zero netto entro il 2300".





Il comico australiano Dan Ilic è riuscito a raccogliere 140.000 dollari per questa iniziativa che critica il governo e sostiene un intervento più deciso nelle politiche ambientali.

Anche la regina Elisabetta avrebbe detto in una conversazione privata che "è davvero irritante quando parlano, ma non agiscono", esprimendo frustrazione sul fatto di non avere nemmeno certezza di chi presenziasse al COP-26, il vertice sul clima che si terrà a Glasgow a partire dal 31 ottobre.





Il primo ministro Scott Morrison ha confermato la sua decisione di recarsi a Glasgow il giorno successivo.





