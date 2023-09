Come nascono le galassie? L'immensa eredità dello storico radiotelescopio di Arecibo

Negli scorsi decenni, Arecibo, un radiotelescopio di proprietà della National Science Foundation statunitense che si trovava a Porto Rico, ha fornito ad astrofisici di tutto il mondo dati fondamentali per creare teorie in merito alla nascita delle galassie.





Punti chiave





Barbara Catinella e Luca Cortese sono due astrofisici che lavorano alla University of Western Australia

Utilizzando i dati provenienti dal radiotelescopio Arecibo hanno testato la Relazione di Fall sulla formazione delle galassie vicine

In futuro, sperano di poter utilizzare i nuovi radiotelescopi che sono al momento in corso di sviluppo per poter continuare i loro sforzi di ricerca

Luca Cortese e Barbara Catinella sono tra coloro che negli scorsi anni hanno avuto modo di utilizzare questo telescopio, prima del suo crollo, avvenuto nei primi mesi del 2020.





"Questo telescopio, che aveva ormai 57 anni, era stato per errore costruito troppo grande e dopo tanti anni in funzione, un cavo che lo reggeva ha ceduto causando il suo crollo", spiega Barbara ai microfoni di SBS Italian.:

Al momento ci sono molti progetti a livello globale per la costruzione di nuovi telescopi che permetteranno agli astrofisici di continuare il proprio lavoro.





"Al momento, un telescopio in Cina sarà il prossimo ad entrare in funzione, mente per lo Square Kilometre Array, per il quale io e Barbara ci siamo trasferiti qui in Australia, si dovrà aspettare ancora un decina di anni", afferma Luca.





Nonostante Arecibo sia crollato, gli astrofisici ancora oggi utilizzano i dati raccolti durante il suo periodo per continuare i loro sforzi di ricerca.

Barbara e Luca, insieme ad altri scienziati della University of Western Australia e dell’International Centre for Radio Astronomy Research (Icrar) a Perth, hanno utilizzato un set di dati provenienti da Arecibo per testare la Relazione di Fall sulla formazione delle galassie vicine, ed hanno da poco pubblicato una ricerca a riguardo.





Per quanto riguarda il futuro della loro ricerca, Barbara e Luca continueranno a lavorare in questo campo per capire meglio come vengano formate le galassie.





Potete riascoltare l'intervista a Barbara Catinella e Luca Cortese qui:

