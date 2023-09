La conferenza sul clima di Glasgow, la COP 26, è quasi giunta al termine - previsto per venerdì 12 novembre. Oltre ad informarci sui temi che sono stati toccati nella conferenza, vale la pena ricordare cosa possiamo fare per gestire le nostre case in maniera sostenibile, partendo ad esempio dalla cura dei nostri giardini e dalla gestione dei nostri rifiuti.





"Ci sono tutta una serie di piccole azioni che possiamo svolgere quotidianamente per ridurre l'anidride carbonica che emettiamo, come per esempio compostare i rifiuti organici che produciamo", spiega Carlo Gabriele ai microfoni di SBS Italian.

"Se gli stessi rifiuti organici vengono portati in discarica fermentano e contribuiscono alla formazione di CO2, influendo negativamente sull'aumento dei gas serra", aggiunge Gabriele.





Questi gas, in quanto prodotti in maniera antropica in quantità sempre più elevate, sono ritenuti responsabili del surriscaldamento globale del pianeta.





"Spesso non ci si pensa ma anche la gestione del proprio animale domestico può risultare sostenibile o meno, così come la scelta di quale pesticida utilizzare per le nostre piante", conclude il garden designer.





Ascolta l'intervento integrale di Carlo Gabriele per tutti i consigli:

LISTEN TO Come possiamo rendere le noste case e i nostri giardini più sostenibili? SBS Italian 11/11/2021 24:51 Play

