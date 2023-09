Continua l'ondata di maltempo sulla costa orientale australiana

Sono ormai diversi giorni che condizioni climatiche avverse e piogge incessanti stanno colpendo aree nel nord del NSW e in Queensland.





Uno degli epicentri del disastro meteorologico è Lismore, a sud-ovest di Byron Bay, nel NSW.





Gli esperti avvertono però che la calma è destinata a durare poco, perché quella che è stata definita una water bomb interesserà la città di Sydney, a partire da oggi.

La State Emergency Service del NSW sta distribuendo sacchi di sabbia per creare argini e contenere i fiumi che, in pochi ore, potrebbero ricevere il quantitativo d’acqua che solitamente ci si aspetta in un mese.

Nel pomeriggio di ieri acquazzoni intensi hanno dato un assaggio alla città di Sydney di come andrà nelle prossime ore.

Il fiume Wilson, nei pressi della cittadina, ha raggiunto un livello di 14 metri, il più alto mai registrato. Alcune persone sono rimaste bloccate sui propri tetti per ore, mentre i servizi di emergenza statali e federali cercavano di rispondere a centinaia di richieste di soccorso.





Matteo Zini, ascoltatore che vive a Brisbane insieme alla famiglia, fortunatamente si trova al sicuro, ma racconta di essere preoccupato per la cognata che vive proprio nelle zone interessate dalle alluvioni.

“Ieri nella zona è mancata la linea per diverse ore e non riuscivamo a comunicare con mia cognata. Quando finalmente l'abbiamo sentita ci ha raccontato di aver passato diverse ore sul tetto di casa, insieme al cane, in attesa che i soccorsi la salvassero dalla casa completamente allagata”, ha raccontato Zini ai microfoni di SBS Italian.

Lunedì i servizi d'emergenza della regione di Northern Rivers hanno effettuato oltre 1000 salvataggi di persone in difficoltà.





Le autorità consigliano di prestare la massima attenzione, non recarsi in zone considerate a rischio e non viaggiare se non necessario.





Dopo le alluvioni in Queensland e al nord del NSW, la perturbazione si è spostata al largo della costa est australiana dando finalmente tregua agli abitanti delle zone colpite, come ci hanno raccontato in diretta Mariangela Stagnitti e Alessandro Pelizzon, che vivono nelle zone alluvionate.





Ascolta le voci degli ascoltatori intervenuti e il racconto delle scorse ore nelle zone alluvionate:

LISTEN TO Continua l'ondata di maltempo sulla costa orientale australiana SBS Italian 02/03/2022 13:42 Play

