Cosa non deve mai mancare nella dispensa?

È partita su SBS Food la nuova stagione di ‘Cook like an Italian with Silvia Colloca’, il format culinario che svela tutti i trucchi per ricreare in Australia gli autentici piatti italiani.





La cucina nostrana è in genere semplice, fatta di pochi ingredienti che vengono declinati a seconda della propria regione di appartenenza. Ma cosa non può assolutamente mancare nella dispensa?





“Farina 00, olio, acciughe, capperi, tonno in scatola, legumi, pasta, riso e parmigiano in frigo” sono gli ingredienti irrinunciabili nella cucina della chef milanese con i quali, sostiene, si possono preparare almeno 40 ricette.

Abbiamo chiesto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di intervenire in diretta su SBS Italian per condividere consigli e storie su quelli che sono i loro ingredienti essenziali.





“Anche se siamo in Australia, la pasta non deve assolutamente mancare: poi basilico, pomodorini e aglio”, dice lo chef Daniele Colombo in diretta su SBS Italian. Colombo ha lavorato in diverse regioni italiane prima di trasferirsi Down Under e, seppur originario di Varese, dice di preferire la cucina del Sud Italia.

“Aglio, paprika dolce macinata grossolanamente e poi un ingrediente base della nostra cucina sono i peperoni lunghi secchi. Ho dovuto lottare per trovarli, ma alla fine sono riuscito!”, dice Gino, originario dell'Abruzzo, che ha anche condiviso una ricetta tipica della sua famiglia: il maiale cif e ciaf.





La signora Anna di Melbourne, un’affezionata ascoltatrice di SBS Italian, ricorda la salsa della madre Assunta con i peperoni dolci e piccanti, che era “troppo speciale” quando veniva usata per condire la carne di maiale.





Nella dispensa di Paolo invece non mancano mai peperoncino, aglio, pasta di acciughe e delle farine per focaccia.





Ascolta il dibattito:

