COVID-19, gli acquisti di Natale e i voucher aiuteranno l'economia?

Come saranno quest'anno le tradizionali spese natalizie? Gli acquisti dei consumatori sembrano essersi spostati in rete, e potremo probabilmente aspettarci un Natale con negozi meno affollati.





Il governo del New South Wales ha introdotto nel budget statale un sostegno all'economia, indirizzato in modo particolare a bar e ristoranti. Quattro voucher da 25 dollari l'uno verranno offerti a tutti i residenti dello stato, da spendersi per mangiare fuori o bere qualcosa, ma nulla di alcolico. Escluse anche le spese per gioco d'azzardo e in negozio.





Secondo Massimiliano Tani, professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra, si tratta di una misura che potrebbe avere efficacia limitata, come si è visto di recente con un'iniziativa analoga in Gran Bretagna.





Intanto dopo la più grande azione legale collettiva della storia d'Australia, a pagare è proprio il governo federale, dopo la debacle di Robodebt, il controverso programma di recupero debiti automatizzato. Più di 400 mila australiani riceveranno un totale di 1,2 miliardi di dollari.





Ascolta l'intervento del professor Tani.

