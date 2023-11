Cucina italiana e cinema internazionale, la settimana TV di SBS

Venerdì alle 15.35 su SBS - Who Do You Think You Are? N Imbruglia





La cantautrice Natalie Imbruglia è sempre stata orgogliosa delle origini italiane paterne, ma in questa puntata conoscerà meglio il suo lato australiano, da parte della madre, tornando indietro fino agli inizi della colonizzazione della terra australe.





Venerdì alle 16.35 su SBS - Alex Polizzi’s Secret Italy





Il viaggio di Alex Polizzi negli angoli meno conosciuti del Bel Paese si conclude oggi con la visita della Puglia, del Parco Nazionale del Monte Pollino e di Matera, città unica al mondo, in cui Alex verrà coinvolta nella straordinaria festa annuale della città.





Sabato a mezzogiorno su SBS Food – Lidia’s Kitchen





Se amate i dolci, non perdetevi questo appuntamento con la chef Lidia Bastianich, che proporrà oggi alcune delle sue ricette preferite: torta gianduia con nocciole e cioccolato, una torta con zucchine e cioccolato e un dolce al caffè e noci.





Sabato a mezzanotte su SBS - The New Pope





Se avete seguito la maratona della serie di Paolo Sorrentino nelle scorse settimane, non potrete perdervi quest’ultimo episodio. Pio XIII e Giovanni Paolo III saranno finalmente costretti a confrontarsi, dopo che un gruppo di terroristi prende in ostaggio un prete e sei studenti.





Domenica alle 17.15 su SBS World Movies - Se Dio Vuole (God Willing)





In questo film italiano del 2015 si racconta la storia di Andrea, uno studente di medicina che annuncia al padre Tommaso, un ateo convinto, la sua intenzione di diventare sacerdote. Scioccato, Tommaso decide di investigare e smascherare il carismatico Don Pietro che, secondo lui, avrebbe sottoposto suo figlio a un lavaggio di cervello. Il film di Edoardo Maria Falcone ha come protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassman.





Lunedì alle 13.55 su SBS World Movies – Storm Boy





SBS World Movies ripropone questo classico del 1976, uno dei film più amati della storia del cinema australiano. Mike, un bambino australiano solitario, vive in una isolata località costiera con il padre. In cerca di un amico, incontra un uomo aborigeno e insieme iniziano a prendersi cura dei pellicani rimasti orfani.





Lunedì alle 17.30 su SBS Food – A Gondola on the Murray





Ritroviamo lo chef Stefano De Pieri e con lui viaggiamo attorno al grande Murray River, il fiume più lungo d’Australia, esplorandone i prodotti locali. Una pasta fatta in casa con le uova della signora Mazello e un merluzzo preso direttamente dal fiume sono tra i piatti preparati da Stefano in questa puntata, prima di dedicarsi alla preparazione di un banchetto per il Mildura Arts Festival.





Martedì alle 21.30 su SBS World Movies – L’Ultimo Imperatore





In questa megaproduzione del 1987, Bernardo Bertolucci racconta la storia di Pu Yi, l’ultimo imperatore della Cina. Adorato da mezzo miliardo di persone da bambino, la sua vita finirà da contadino privo di mezzi. Attraverso numerosi flashback, la storia politica e quella umana si intrecciano in questo film indimenticabile vincitore di nove premi Oscar.





Giovedì alle 19.30 su SBS – The Beatles: Eight Days A Week e a seguire alle 21.30 Lennon’s Last Weekend





Serata in musica per SBS con due documentari che si concentrano su due delle più grandi leggende della storia musicale. Nel primo alle 19.30, troviamo musica, storie e interviste dai 250 concerti che i Beatles hanno dato dal 1963 al 1966. Alle 21.30, potremo ascoltare John Lennon, nella sua ultima intervista, solo 48 ore prima di essere assassinato.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





