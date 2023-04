Il giro del mondo a piedi di Nicolò (aka Pieroad) passa per l'Australia

In sintesi Nicolò Guarrera attraverserà l'Australia da Sydney a Darwin passando per Adelaide

Il suo viaggio intorno al mondo è iniziato due anni e mezzo fa, finora ha percorso 15000 km

Nicolò ha mollato la sua vita precedente alla ricerca di un approccio più lento

Pieroad, nome di battaglia di Nicolò, ha deciso poco più di due anni fa di girare il mondo a piedi, iniziando dall'Europa occidentale per poi proseguire in Sud America.





Arrivato da pochi giorni Down Under , Niccolò attraverserà l'Australia da Sydney a Darwin, passando per Adelaide e soprattutto Uluru, "la destinazione attorno alla quale ho organizzato il mio giro dell'Australia".





Ascolta la storia di Nicolò cliccando il tasto "PLAY" in alto.



Ascolta anche Smart Walking, camminare (lavorando) attraverso l'Italia SBS Italian 10/06/2022 21:53 Play

Ma cosa lo ha portato a decidere di percorrere circa 35mila km in cinque anni, in quattro continenti diversi?





"Mi è sempre piaciuto camminare, e dopo aver guadagnato il necessario, ho mollato tutto e via, sono partito", spiega al microfono di SBS Italian poco prima di iniziare il suo percorso australiano.



Voglio viaggiare lentamente, e camminare è il modo migliore per farlo, permette di vivere sensazioni impagabili Nicolò Guarrera

Nicolò precisa che non è da solo in questa impresa, ma è accompagnato da Ezio, nome con cui ha battezzato il suo fedele carrellino.





"Ezio ha tutto quello che mi serve per uscire dal mondo per qualche giorno, come cibo, attrezzatura per la notte, acqua. Senza di lui non riuscirei in questa impresa".



Ad oggi, Pieroad ha percorso circa 15mila km, ed è quasi a metà dell'opera. Il viaggio australiano durerà non più di sei mesi, quanto dura il visto turistico.





Una volta terminato l'attraversamento dell'outback, Nicolò andrà in Asia per i restanti due anni, al termine dei quali, dice, "sicuramente starò in Italia per un po'".



Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.