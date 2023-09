Dalle Dolomiti a Mount Buller, cavalcando la neve

Francesco Erioldi ha messo per la prima volta piede in Australia nel 2001, “alla ricerca del posto più lontano da casa” ricorda ai microfoni di SBS Italian.





Dopo un’esperienza come backpacker in giro per il continente, l’italiano si è ritrovato a a Mount Buller dove ha iniziato a lavorare come maestro di sci - un mestiere che si portava dietro dall’Italia.





“Da subito il mio lavoro come istruttore di sci mi ha dato la scusa per tornare in Australia”, racconta.





Nel 2003 Francesco è tornato Down Under e nello stesso anno è diventato allenatore della squadra nazionale australiana di snowboard e maestro di sci a Mount Buller.





“In effetti in Australia sono più colline che montagne ma hanno infrastrutture e impianti di risalita molto belli con marchi italiani e europei", racconta Francesco.





"Ovviamente non si può paragonare una pista da sci sulle Dolomiti che dura 5 minuti ad una pista qui in Australia che dura 10 secondi... Ma io venivo qui a lavorare, a studiare l’inglese e fare esperienza, non a sciare”.





In Italia, lo sportivo era allenatore federale nazionale di sci.





“Facevo sei mesi in Italia e sei in Australia, fino a quando è arrivato il COVID e non sono più potuto tornare. La vita da nomade mi andava bene, ma poi è arrivata la famiglia e volevamo vedere come fosse la vita reale in Australia”, racconta Francesco.





“Fortunatamente avevo fatto la richiesta del ‘Talent Visa’ nel 2019 quando ero ancora in Australia, seguendo il consiglio di un mio amico allenatore di sci”.





Il Global Talent Visa è un programma di sponsorizzazione del governo che offre immediatamente la residenza permanente a professionisti in diversi settori che risultino interessanti per l’avanzamento di arti, sport e accademia in Australia.





“Negli anni, ho allenato diversi ragazzi che sono diventati campioni di sci australiani e che quindi hanno portato l’Australia nel mondo. Ho chiesto il visto a metà dicembre, e a giugno del 2021 arriva la conferma che avevamo ottenuto il visto”.





Francesco, sua moglie Carlotta e i due figli, Camilla e Jacopo, sono arrivati in Australia a settembre dello scorso anno.



