Dall'Italia una serie di iniziative online per i lettori down-under

A voler vedere il lato positivo, questa pandemia ha spinto diverse realtà del panorama culturale italiano ad investire sull'online, creando una possibilità d'inclusione per tutti gli italiani residenti all'estero.





È il caso di Mondadori, che propone sul suo sito e sui suoi canali social incontri con autori, presentazioni di libri, talk e approfondimenti.





Questo, per chi vive a chilometri e chilometri di distanza dall'Italia è una bellissima novità, che per la maggior parte dei casi è nata durante il lockdown, come ci spiega Nancy Sonsino, ma che sarebbe auspicabile rimanesse una possibilità che si protragga nel tempo.





Gli eventi ci raggiungono a qualsiasi fuso orario, attraverso il sito librimondadori.it e le dirette facebook, che rimangono poi salvate sulle pagine social di Mondadori e delle altre piccole librerie e realtà che aderiscono al progetto come il Circolo dei Lettori e molte altre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Il Museo che non c'è, l'arte da Torino al mondo intero

Da Cesare Cremonini che racconta il suo "Let Them Talk" con Luca De Gennaro, a Daria Bignardi che in diretta con Selvaggia Lucarelli ci parla di solidarietà femminile e del suo ultimo libro, "Oggi faccio azzurro".





Si parla anche d'attualità attraverso il racconto di "come le mafie hanno colto l'occasione della pandemia, sfruttando l'emergenza politico sanitaria", spiega Sonsino ai microfoni di Sbs Italian.





E ancora, il romanzo d'esordio di Riccardo Zanotti de Pinguini Tattici Nucleari, Mario Calabresi con il suo libro Quello che non ti dicono e Gennaro Romagnoli con Facci Caso.





Insomma, diverse sono le tematiche toccate da questo progetto e le personalità coinvolte. Se siete curiosi e volete scoprire altri dettagli non vi resta che ascoltare l'intervista disponibile in questo podcast dalla voce stessa di Nancy Sonsino, che ci ha promesso di tornare per raccontarci gli eventi previsti per Gennaio 2021.

LISTEN TO Dall'Italia una serie di iniziative online per i lettori down-under SBS Italian 25/12/2020 10:19 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .