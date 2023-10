Dove sei Pt. 2, il ritorno di Lucio Leoni

A cinque mesi di distanza il cantautore romano Lucio Leoni ha presentato la seconda parte del suo doppio album “Dove sei”.





Un lavoro completo ma soprattutto speciale, denso, quasi colossale per la mole di parole e suoni che l’artista classe ’81 propone in maniera sempre appropriata, a volte semplice e a volte complessa, dolce in una traccia e aggressiva nell’altra. Lucio Leoni Source: courtesy Marta Coratella

Un lavoro giusto uscito nell'anno sbagliato

“Sono stati mesi difficili" racconta Lucio a SBS Italian. "Se mi chiedi come va, posso dirti che va male… abbiamo fatto uscire non uno ma due dischi, forse nell’anno peggiore che ci potesse essere".





"Sarà difficile farlo sentire in giro, dal vivo almeno. Comunque sono molto contento del lavoro. Questo disco è stato pensato come unico, poi abbiamo deciso di sdoppiarlo per questioni di promozione ma anche di ascolto, perché è un disco molto denso e farlo uscire in un’unica soluzione sarebbe stato troppo faticoso".





"Sono contento, perché ogni volta che esce un nuovo album in qualche modo si chiude un cerchio e questa volta ero a metà di questo cerchio, con la pubblicazione della prima parte. Per cui l’uscita della seconda e i riscontri che stanno arrivando mi fanno davvero molto piacere. Mi sento realizzato.”

Galileo e il Papa, la scienza, la fede e l'omosessualità

Colpisce particolarmente la prima traccia di questa seconda parte, ovvero L’archivio segreto di Galileo , soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del Pontefice, che ha 'aperto' agli omosessuali.





“Fa impressione il fatto che il Papa si sia schierato proprio in questo senso a pochi giorni dall’uscita della canzone, che io ho scritto qualche anno fa".







"Nasce tutto da una citazione di Galileo Galilei, che mette a confronto il rapporto tra fede e scienza e ci dice che lo Spirito Santo ci deve insegnare come arrivare al cielo e non come il cielo debba andare, quindi in un certo senso è una grande metafora della libertà di amare come vogliamo.





"In questa canzone c’è un bacio esplosivo che mette in discussione il Vaticano, o almeno alcune parti del Vaticano, così come sta facendo un po’ Papa Francesco”.

A colpire nel segno è anche l’ultima traccia, dal titolo Nastro magnetico, un piccolo capolavoro che unisce un cortometraggio ed una canzone.





“È un gioco un po’ matto che abbiamo provato a fare. Per un motivo o per l’altro io ho scritto una canzone sotto forma di sceneggiatura e mi sono ritrovato con questo corpo anomalo tra le mani, anche al di là della durata, più di 7 minuti".





"Mi sono chiesto a lungo che cosa farne e a un certo punto mi sono detto: 'ma perché no, è divertente cercare di trasformare l’idea della forma canzone'. Per cui l’ho messa in mano ai Mokadelic che sono in Italia tra i più grandi esploratori di suoni per immagini”.





Riascolta qui l'intervista a Lucio Leoni:

