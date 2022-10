È italiano il miglior cocktail bar dell'area Asia-Pacifico

Maybe Sammy, il locale glamour di Stefano Catino, Vince Lombardo e Martin Hudak nel quartiere The Rocks a Sydney è il primo a comparire nella lista di The World's 50 Best Bars da questa parte del mondo.





Dal 2019, l'anno di apertura del locale, Maybe Sammy si è assicurato un posto in classifica ad ogni edizione e per il 2022 si è piazzato al 29esimo posto.





La lista dei migliori bar internazionali è stata annunciata mercoledì 5 ottobre a Barcellona.





Advertisement

"Una serata fantastica, in un posto fantastico, finalmente dopo tre anni la cerimonia torna in presenza con circa 1400 persone. È stato bello condividere con tanti colleghi da tutto il mondo questa emozione", ha raccontato Catino in collegamento con SBS Italian dall'aereoporto di Dubai di ritorno dalla premiazione.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.



Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui.