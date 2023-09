Economia circolare, non solo una questione di riciclo

Nel 2022 tutti i ministri dell'Ambiente australiani, riuniti in occasione dell' Environment Ministers Meeting (EMM), hanno concordato di lavorare in collaborazione con il settore privato per progettare l'eliminazione dei rifiuti e dell'inquinamento del Paese, mantenere i materiali in uso e favorire i mercati per raggiungere un'economia circolare entro il 2030.





Un obiettivo ambizioso, spiega ai microfoni di SBS Italian Valentina Petrone, WSP's Circular Economy leader in Australia, ma sul quale ci si sta dando da fare sul serio.



Valentina è un architetto che si focalizza sull'implementazione di pratiche sostenibili e di resilienza climatica nell'ambiente basate sull'economia circolare, che sta contribuendo concretamente a questa missione del governo australiano, partendo da quello statale del NSW, visto che le sue Circular Design Guidelines sono state recentemente introdotte dal governo di Dominic Perrottet.





Le Circular Design Guidelines sono 13 design strategies volte a migliorare la sostenibilità sia a livello di infrastrtutture che di grandi sviluppi urbanistici, spiega ancora Petrone. "Ho avuto l'onore di collaborare con il governo del NSW per stilare un documento che possa offire una guida pratica ai diversi attori su come cambiare approccio nel settore delle costruzioni, che purtroppo a livello globale contribuisce moltissimo all'impatto che abbiamo sull'ambiente in termini di gas serra e di produzione rifiuti".



Alla base dell'economia circolare sta la riduzione della produzione, sottolinea Petrone, secondo un "modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile, estendendo così il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo".





Petrone aggiunge che "una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, con il riciclo. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore".





Ma quali sono le sfide principali, quali gli aspetti su cui occorre lavorare in maniera ancora più efficace in futuro? Certamente "l'educazione resta la chiave, in particolare su tematiche come quella della riduzione dei rifiuti", puntualizza Petrone. Ma non solo.



Il riciclo non equivale a economia circolare. Il riciclo ne è solo una componente Valentina Petrone

È necessario generare dei "prodotti che durino di più e che siano più facilmente riparabili; valorizzare gli oggetti che utlizziamo quotidianamente, come la lavatrice ad esempio" la quale ci troviamo spesso a mandare in pensione molto prima del tempo a causa dell'alto costo dei pezzi di ricambio, aggiunge.





Un altro aspetto, più profondo, sul quale c'è ancora tanto bisogno di lavorare è un "cambio di mentalità, e soprattutto non si può mettere sempre la pressione sulle persone. Il cambiamento deve avvenire a livello più profondo: legislativo e normativo. Un elemento che può facilitare questo cambiamento a livello produttivo sono gli incentivi fiscali per le aziende che fanno un onesto primo passo verso la circolarità".



