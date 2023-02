"Io a Rainbow Beach sono finita a pulire i cessi. Ma in Australia sono felice"

Elisa Mele è una donna sarda, nata però con l’idea di emigrare al nord “per evitare di fare la fame”.





Dopo le scuole superiori si sposta a Padova per studiare, vivendo lì per nove anni. Dopo un’esperienza lavorativa da un rinomato avvocato del posto, la decisione di intraprendere l’avventura australiana.



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la storia di Elisa.

Atterrata a Brisbane, si dirige poi a Rainbow Beach, “la terza spiaggia più bella d’Australia”, come racconta ai microfoni di SBS Italian.



Il sogno dell’immigrazione è stato con me fin dall’infanzia Elisa Mele

Lì Elisa incontra quello che sarà il futuro marito e inizia una vita di compromesso, tra quello che avrebbe voluto realizzare nella vita e la realtà locale.





“Dall’essere chiamata dottoressa Mele, sono finita in una realtà in cui la gente non si sforza nemmeno ad imparare il mio nome. Sono rimasta qui per le sfide, visto che ci sono cose che il turista non vede quando viene in vacanza”.



Elisa Mele. Credit: Jess McKenzie - Rainbow Beach Wedding Photography “Ci ho messo 10 anni a non sentirmi declassata, dopo la mia attitudine è cambiata grazie ai miei sforzi”.





L’incontro con il partner a Rainbow Beach e la nascita della figlia sono state le ancore della sua esperienza.





“Nel frattempo mi sono innamorata, ho fatto famiglia e anche se dopo un anno mi sono resa conto che non c’erano sbocchi per me sono rimasta”, racconta a SBS Italian.



Nonostante la laurea, i master eccetera io sono finita a pulire i cessi di Rainbow Beach, questa è la verità Elisa Mele

Gli sforzi hanno pagato poi, con l’apertura di una pizzeria a Rainbow Beach, dove un murales la raffigura in un ambiente decisamente locale, accanto a un fuoristrada in una delle magnifiche spiagge del luogo.



Il murales che raffigura Elisa e la figlia Sofia nel suo ristorante di Rainbow Beach. Credit: Elisa Mele “Ho fatto per anni tutti i lavori che dovevo fare per sopravvivere, anche tre alla volta. Ci ho messo 10 anni ma adesso ho un ristorante mio, costruito con lacrime e sudore”.





Elisa rivela di aver trovato forze inaspettate, che probabilmente non avrebbe trovato se fosse rimasta in Italia o in Sardegna nella sua comfort zone .





“Non avrei mai tirato fuori la leonessa che è dentro di me. La leonessa è venuta fuori in Australia”.





