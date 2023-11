Esperienze olfattive uniche: The Stinking Bishops e il fascino della puzza

The Stinking Bishops prende in prestito il nome da un formaggio inglese. In italiano potrebbe tradursi come I vescovi puzzolenti.





Gli italiani Valentina e Stefano hanno deciso di seguire la loro vocazione imprenditoriale e lo stanno trasformando in qualcosa di più di una semplice formaggeria.



Il punto di forza di questo posticino situato nel cuore di Newtown a Sydney sono i 65 formaggi provenienti da tutto il mondo e sapientemente accoppiati ai vini.





The Stinking Bishop non è solo un ristorante, ma un'esperienza culinaria dove l'amore per il formaggio è celebrato in ogni piatto e in ogni dettaglio dell'atmosfera.



Stefano e Valentina all'interno del loro ristorante "Penso che la cosa fondamentale sia lo staff. Non essendo noi un ristorante comune, vogliamo offrire esperienze e quelle si creano soprattutto grazie allo staff", commenta Stefano ai microfoni di SBS.





Valentina e Stefano si sono innamorati del posto lavorandoci dentro da dipendenti. Valentina racconta che già dal suo primo turno di lavoro, si è sentita a casa.





Stefano e Valentina si sono lanciati con grande entusiasmo, ma non tutto è filato liscio.





"Noi stiamo prendendo un business che fortunatamente era già avviato e questo ha reso più semplice il processo. È molto importante avere le giuste persone ad assisterti: avvocati e accountant per esempio", continua Valentina.



Entrambi sono appassionati conoscitori di formaggi e, nel tempo, hanno affinato le loro competenze. Stefano spiega che ogni formaggio viene selezionato con grande attenzione.





Se varcando la soglia d'ingresso sentirete puzza o profumo paradisiaco dipenderà solo da quanto amate il formaggio.





