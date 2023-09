"Essere gay in Italia è più difficile", l'esperienza di Chris

Molti giovani omosessuali in Italia si trovano a dover fronteggiare pregiudizi e discriminazioni, spesso subendo anche violenze fisiche o psicologiche.





Questa è stata la realtà anche per Chris, un giovane avellinese, che ha avuto difficoltà a sentirsi accettato nella società italiana.





"I miei genitori non hanno mai avuto problemi con le persone omosessuali, quindi sono nato in una famiglia abbastanza aperta sotto questo punto di vista, però ovviamente erano i ragazzini a scuola che ti fanno sentire un peso", racconta Chris ai microfoni di SBS Italian.



Nonostante le difficoltà, Chris è riuscito a trovare sostegno grazie alla conoscenza di persone che lo capivano e gli permettevano di essere se stesso.





La sua decisione di voler vivere all'estero è motivata soprattutto dalla volontà di allontanarsi da un sistema educativo e da una società che a suo parere non lo considerano alla pari degli altri individui.



Non vedevo un futuro per me rimanendo in Italia Chris

Inizialmente si è trasferito in Scozia, anche per la possibilità di poter studiare all'università senza dover pagare tasse universitarie, ma soprattutto per via di un clima sociale che gli è parso più accogliente nei confronti delle persone omosessuali.





"Ho visto che è una regione molto in avanti rispetto al resto del Regno Unito. Secondo me sono molto più aperti", spiega Chris.





All'estero Chris ha potuto finalmente vivere la sua sessualità in piena libertà e senza preoccupazioni.



"Era bellissimo, perché era una situazione in cui nessuno mi conosceva, potevo essere veramente me stesso. Essendomene andato da solo, era un'opportunità per me di ricominciare", afferma Chris.





Tuttavia, nonostante l'esperienza positiva anche in Australia, Chris non dimentica la situazione difficile che molti giovani omosessuali in Italia devono ancora affrontare.





"Il mio consiglio è quello di andarsene e trovare un posto dove ci si possa davvero sentire se stessi", conclude Chris.





